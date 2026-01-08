40-летний Роналду забил 14 голов в 13 матчах саудовской лиги и лидирует в списке бомбардиров

40-летний Роналду лидирует в списке бомбардиров лиги Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду забил 14 голов за 13 игр в текущем чемпионате Саудовской Аравии.

Форвард «Аль-Насра » реализовал пенальти на 81-й минуте матча против «Аль-Кадисии».

40-летний португалец возглавляет список бомбардиров лиги. Жоау Феликс , его одноклубник, отстает на один мяч.

