40-летний Роналду забил 14 голов в 13 матчах саудовской лиги и лидирует в списке бомбардиров

40-летний Роналду лидирует в списке бомбардиров лиги Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду забил 14 голов за 13 игр в текущем чемпионате Саудовской Аравии.

Форвард «Аль-Насра» реализовал пенальти на 81-й минуте матча против «Аль-Кадисии».

40-летний португалец возглавляет список бомбардиров лиги. Жоау Феликс, его одноклубник, отстает на один мяч.

Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
