Роналду реализовал 181 из 216 пенальти в карьере. У Месси 112 голов с точки при 144 попытках

Роналду забил 181-й гол с пенальти.

Криштиану Роналду реализовал пенальти в матче с «Аль-Кадисией».

Форвард «Аль-Насра » нанес точный удар с одиннадцатиметровой отметки на 81-й минуте матча 14-го тура лиги Саудовской Аравии.

Португалец забил с точки в 181-й раз. Это была его 216-я попытка в карьере.

Для сравнения – у Лионеля Месси 112 голов при 144 ударах.