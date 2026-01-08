Роналду реализовал 181 из 216 пенальти в карьере. У Месси 112 голов с точки при 144 попытках
Роналду забил 181-й гол с пенальти.
Криштиану Роналду реализовал пенальти в матче с «Аль-Кадисией».
Форвард «Аль-Насра» нанес точный удар с одиннадцатиметровой отметки на 81-й минуте матча 14-го тура лиги Саудовской Аравии.
Португалец забил с точки в 181-й раз. Это была его 216-я попытка в карьере.
Для сравнения – у Лионеля Месси 112 голов при 144 ударах.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: MessivsRonaldo.app
