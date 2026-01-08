Жена Мораты опровергла слухи о любовнице Альваро: «Я знаю Елену много лет, она не заслуживает того, чтобы ее называли разлучницей. Прошу вас перестать выдумывать истории»

  • Спортс
Жена Альваро Мораты опровергла слухи о неверности игрока.

Аличе Кампелло, жена Альваро Мораты, отреагировала на слухи о возможной неверности футболиста. 

Ранее в сети появились слухи о том, что у нападающего «Комо» могут быть отношения с подругой Кампелло, моделью Еленой Сиригу. 

«Елена – подруга семьи, которую я знаю много лет, и я могу с абсолютной уверенностью сказать, что она не такой человек и никогда не совершала ничего, в чем ее обвиняют. Я высказываюсь публично только потому, что я глубоко убеждена в этом. Она позвонила мне в слезах из-за всего, чему подверглась, и она не заслуживает того, чтобы ее называли разлучницей.

Наши отношения всегда были прозрачными; она даже посвятила свою дипломную работу Masqmai (бренду косметики, основанному Кампелло – Спортс’’), и она серьезный человек, с ценностями и уважаемой семьей.

Я прошу вас перестать выдумывать или пытаться найти истории, которых не существует. Такого рода спекуляции могут нанести серьезный ущерб третьим лицам, которые не несут никакой ответственности и не заслуживают того, чтобы быть вовлеченными», – написала Кампелло в сторис инстаграма. 

«Как женщина, я очень хорошо знаю, как сильно определенные обвинения могут ранить, разрушать и оставлять глубокие шрамы в личной, профессиональной и семейной жизни», – добавила супруга футболиста. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Vanity Fair
