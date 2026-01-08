Роналду забил 958-й гол в карьере – с пенальти «Аль-Кадисии»

Роналду забил 958-й гол в карьере.

Криштиану Роналду забил свой первый гол в 2026 году.

Нападающий «Аль-Насра » реализовал пенальти на 81-й минуте игры 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Кадисии».

Это 958-й гол в карьере 40-летнего португальца. У Роналду 816 мячей на клубном уровне и 142 в составе сборной.

Подробно со статистикой Криштиану можно ознакомиться здесь .