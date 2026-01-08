Роналду забил 958-й гол в карьере – с пенальти «Аль-Кадисии»
Роналду забил 958-й гол в карьере.
Криштиану Роналду забил свой первый гол в 2026 году.
Нападающий «Аль-Насра» реализовал пенальти на 81-й минуте игры 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Кадисии».
Это 958-й гол в карьере 40-летнего португальца. У Роналду 816 мячей на клубном уровне и 142 в составе сборной.
Подробно со статистикой Криштиану можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
