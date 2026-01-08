  • Спортс
  38-летний Варди забил 150 голов в топ-5 лиг, из них 116 – после 30. За этот период только Роналду был старше среди тех, кто забил не меньше Джейми
38-летний Варди забил 150 голов в топ-5 лиг, из них 116 – после 30. За этот период только Роналду был старше среди тех, кто забил не меньше Джейми

Джейми Варди забил 150-й гол в топ-5 лиг.

Джейми Варди забил 150 голов в топ-5 европейских лиг.

Форвард «Кремонезе» отличился в игре с «Кальяри» в Серии А (2:1, второй тайм).

116 из этих 150 мячей Варди забил уже после 30 лет. За этот период (с января 2017 года) среди игроков, забивших не меньше него, старше Варди (1987 года рождения) только Криштиану Роналду (1985-й).

С 2012 по 2025 год Варди играл за «Лестер». 

Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4329 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнееЦСКА
«Зенит»: топ-защитник с паспортомЗенит
Равноценный обменИгорь Дивеев
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
