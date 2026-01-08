«Коста подошел и намеренно кашлянул в лицо всем, кто там был. Через два дня я сдала положительный тест на коронавирус». Журналистка Хендрикс о поведении Диего в 2020-м

Журналистка заявила, что Диего Коста кашлянул ей в лицо во время пандемии.

Нидерландская журналистка Элен Хендрикс заявила, что Диего Коста намеренно кашлянул ей в лицо во время пандемии коронавируса.

Хендрикс работала на матче между «Ливерпулем » и «Атлетико » в 1/8 финала Лиги чемпионов в 2020 году.

«На этой неделе я увидела фотографию Косты. Он не самый компанейский футболист...

Сначала я говорила с Вирджилом ван Дейком, затем появился Диего Коста . Вы знаете, что сделал Коста? Он подошел и намеренно кашлянул в лицо всем, кто там был. Я не из тех, кто легко выходит из себя, но мне захотелось побежать за ним и сказать: «Что ты делаешь?»

Он кашлянул мне прямо в лицо. Ко мне был прикреплен провод для связи с Нидерландами, я побежала за Костой, и камера перевернулась. Я не понимала, что происходит. Я думала, это просто возмутительно. А через два дня я сдала положительный тест на коронавирус», – сказала журналистка в подкасте HNM.