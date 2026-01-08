Матич о возвращении Роналду в «МЮ»: «Его пик был позади, но я горжусь игрой с ним. Чувствовалось давление, молодые ребята старались отдать ему мяч, даже когда это был не лучший выбор»

Неманя Матич: пик Роналду был уже позади, но я горжусь игрой с ним.

Неманя Матич поделился воспоминаниями об игре с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду за «Манчестер Юнайтед ».

«Я был счастлив делить с ним раздевалку, играть с ним, каждый день чему-то у него учиться.

Его возвращение стало особенным моментом. Когда он был там, чувствовалось давление. Я видел, как молодые ребята постоянно старались отдать ему мяч, даже когда это был не лучший выбор.

Он был прекрасным человеком, всегда позитивным – он не хотел ни в чем проявлять негатив, и, вероятно, именно благодаря этому он добился всего, чего добился в своей карьере.

Его пик уже был позади, но я горжусь тем, что поиграл с ним», – сказал бывший хавбек «МЮ».