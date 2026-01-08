  • Спортс
  • Канищев о Карседо: «Шило на мыло. В «Спартаке» нездоровая яма, сложно что-то сказать обнадеживающее. Хуана через годик ждет судьба предыдущих тренеров»
Канищев о Карседо: «Шило на мыло. В «Спартаке» нездоровая яма, сложно что-то сказать обнадеживающее. Хуана через годик ждет судьба предыдущих тренеров»

Канищев о Карседо: в «Спартаке» нездоровая яма, Хуан повторит судьбу других.

Александр Канищев сомневается, что Хуан Карседо поможет «Спартаку».

«Ничего не знаю о Карседо. Видно только одно: что «Спартак» все время меняет шило на мыло. Постоянная история, одно и то же по кругу.

Карседо ждет то же самое через годик (а то и меньше) – судьба всех предыдущих тренеров. В «Спартаке» нездоровая яма, сложно что-то сказать обнадеживающее», – отметил экс-полузащитник «Зенита».

Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4323 голоса
ЦСКА: новый нападающий важнееЦСКА
«Зенит»: топ-защитник с паспортомЗенит
Равноценный обменИгорь Дивеев
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
