Канищев о Карседо: «Шило на мыло. В «Спартаке» нездоровая яма, сложно что-то сказать обнадеживающее. Хуана через годик ждет судьба предыдущих тренеров»
Канищев о Карседо: в «Спартаке» нездоровая яма, Хуан повторит судьбу других.
Александр Канищев сомневается, что Хуан Карседо поможет «Спартаку».
«Ничего не знаю о Карседо. Видно только одно: что «Спартак» все время меняет шило на мыло. Постоянная история, одно и то же по кругу.
Карседо ждет то же самое через годик (а то и меньше) – судьба всех предыдущих тренеров. В «Спартаке» нездоровая яма, сложно что-то сказать обнадеживающее», – отметил экс-полузащитник «Зенита».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
