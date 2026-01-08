«Арсенал» рассматривает бесплатное подписание Гехи летом. Защитник «Пэлас» также интересен «Ливерпулю», «Ман Сити», «Барсе», «Баварии», «Атлетико»
«Арсеналу» интересен Марк Гехи.
«Арсенал» может подписать защитника Марка Гехи.
В лондонском клубе обсуждают возможность подписания игрока «Кристал Пэлас» – наиболее вероятным считается вариант с переходом игрока на правах свободного агента летом. «Канониры» контактируют с агентами Марка, сообщает The Athletic.
В бесплатном трансфере игрока также заинтересован «Ливерпуль», а «Манчестер Сити» готов приобрести его уже в январе, о чем сообщалось ранее.
Интерес к футболисту также проявляют «Бавария», «Барселона» и «Атлетико».
В текущем сезоне АПЛ Марк провел 20 матчей, отличившись 2 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь.
