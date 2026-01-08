  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Арсенал» рассматривает бесплатное подписание Гехи летом. Защитник «Пэлас» также интересен «Ливерпулю», «Ман Сити», «Барсе», «Баварии», «Атлетико»
17

«Арсенал» рассматривает бесплатное подписание Гехи летом. Защитник «Пэлас» также интересен «Ливерпулю», «Ман Сити», «Барсе», «Баварии», «Атлетико»

«Арсеналу» интересен Марк Гехи.

«Арсенал» может подписать защитника Марка Гехи.

В лондонском клубе обсуждают возможность подписания игрока «Кристал Пэлас» – наиболее вероятным считается вариант с переходом игрока на правах свободного агента летом. «Канониры» контактируют с агентами Марка, сообщает The Athletic.

В бесплатном трансфере игрока также заинтересован «Ливерпуль», а «Манчестер Сити» готов приобрести его уже в январе, о чем сообщалось ранее. 

Интерес к футболисту также проявляют «Бавария», «Барселона» и «Атлетико». 

В текущем сезоне АПЛ Марк провел 20 матчей, отличившись 2 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь

Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4276 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнееЦСКА
«Зенит»: топ-защитник с паспортомЗенит
Равноценный обменИгорь Дивеев
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
возможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoЛиверпуль
logoМарк Гехи
logoМанчестер Сити
logoКристал Пэлас
logoБавария
logoАтлетико
logoбундеслига Германия
logoЛа Лига
logoБарселона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Италии. «Милан» поделил очки с «Фиорентиной», «Интер» против «Наполи», «Лацио» в гостях у «Вероны»
только что
Зырянов о продаже Жерсона: «Зенит» остался в плюсе и получил допактивы: права на игроков из системы «Крузейро» и бонусы за последующие победы клуба. Жерсон отказался от части выплат»
6 минут назад
Сергей Кирьяков: «Никто из наших молодых футболистов не готов играть в топ-лигах Европы – они пока очень сырые. Батраков, Кисляк и Глушенков наиболее близки, может быть»
27 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «Вольфсбург», «Боруссия» Менхенгладбах разгромила «Аугсбург»
39 минут назадLive
Кубок Англии. 3-й раунд. «МЮ» играет с «Брайтоном», «Арсенал» забил 4 гола «Портсмуту» в гостях
34 минуты назадLive
Дивеев об уходе из ЦСКА: «Когда клуб предложил обмен, я понял, что пришло время двигаться дальше и настал момент перемен. Карьера футболиста состоит из сложных решений»
34 минуты назад
Гонду о ЦСКА: «Нравятся игровая идея и то, как все устроено за пределами поля. Об интересе клуба узнал в октябре и ответил положительно, давно за ним слежу»
40 минут назадФото
«Милан» не проигрывает в Серии А с августа – 18 матчей. Команда Аллегри потеряла очки в двух турах подряд
48 минут назад
Перес встретился с представителями фан-клубов «Реала» в Джидде перед финалом Суперкубка Испании: «Благодарю вас за постоянную работу по укреплению мадридизма»
53 минуты назадФото
У «Арсенала» 7 побед и 2 ничьих перед дерби с «Челси»
56 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Франции. 1/16 финала. «Лилль» против «Лиона», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Парижем» в понедельник
3 минуты назад
«Бавария» – «Вольфсбург». 1:1 – Пейчинович забил, у Фишера автогол. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
Агент Карла Баллак о его словах про «Реал»: «В контексте это высказывание абсолютно безобидно. Общество постоянно указывает, как надо выражать мысли, нам нужна искренность»
10 минут назад
Артета о 4:1 с «Портсмутом» в Кубке Англии: «Мы знали, что соперник навяжет борьбу – нужно было найти способ доминировать. Во втором тайме «Арсенал» сделал то, что должен был»
10 минут назад
Аллегри после ничьих с «Дженоа» и «Фиорентиной»: «Милану» нужно снова начать побеждать. Для выхода в ЛЧ не хватает от 34 до 46 очков»
14 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». 0:1 – Груда открыл счет. Онлайн-трансляция
23 минуты назадLive
Вратарь «Пари НН» Медведев назвал Златана сильнейшим форвардом, против которого играл: «Назову еще Дзюбу, в России точно. Они похожи по стилю игры»
34 минуты назад
«Ты был избранным! Ты должен был бороться… 😂» Круговой цитатой из «Звездных войн» отреагировал на переход Дивеева в «Зенит» из ЦСКА
34 минуты назад
«Милан» вырвал ничью с «Фиорентиной» – 1:1. Нкунку сравнял на 90-й, Ваноли получил красную за споры с судьей
59 минут назад
Ваноли удалили за споры с арбитром в конце 1-го тайма матча с «Миланом»
сегодня, 15:59