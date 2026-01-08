Райса лишили водительских прав на полгода. Хавбек «Арсенала» превысил скорость два раза за пять дней в прошлом году
Деклана Райса лишили водительских прав.
Полузащитника «Арсенала» Деклана Райса лишили водительских прав на полгода.
Магистратский суд Кроули вынес такое решение в связи с двумя нарушениями ПДД. 3 января прошлого года футболист разогнался на своем Land Rover до 37 миль в час на участке дороги, где максимально допустимая скорость составляет 30 миль в час. Пять дней спустя Райс ехал со скоростью 49 миль в час при ограничении скорости в 40 миль в час. Этот эпизод произошел на той же дороге в Суррее.
Помимо лишения прав, Деклана обязали выплатить 2185 фунтов: штраф в 1500 фунтов, дополнительный сбор в 600 фунтов и судебные издержки в размере 85 фунтов. Футболист не явился на слушание.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
