Райса лишили водительских прав на полгода. Хавбек «Арсенала» превысил скорость два раза за пять дней в прошлом году

Деклана Райса лишили водительских прав.

Полузащитника «Арсенала » Деклана Райса лишили водительских прав на полгода.

Магистратский суд Кроули вынес такое решение в связи с двумя нарушениями ПДД. 3 января прошлого года футболист разогнался на своем Land Rover до 37 миль в час на участке дороги, где максимально допустимая скорость составляет 30 миль в час. Пять дней спустя Райс ехал со скоростью 49 миль в час при ограничении скорости в 40 миль в час. Этот эпизод произошел на той же дороге в Суррее.

Помимо лишения прав, Деклана обязали выплатить 2185 фунтов: штраф в 1500 фунтов, дополнительный сбор в 600 фунтов и судебные издержки в размере 85 фунтов. Футболист не явился на слушание.