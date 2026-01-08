  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вилья о Гонсало: «Парень не жалуется и пользуется шансами, когда «Реал» их дает. Он способен на большие дела для испанского футбола»
1

Вилья о Гонсало: «Парень не жалуется и пользуется шансами, когда «Реал» их дает. Он способен на большие дела для испанского футбола»

Вилья о Гонсало Гарсии: он способен сделать большие вещи для испанского футбола.

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Испании Давид Вилья похвалил форварда «Реала» Гонсало Гарсию.

Гарсия оформил хет-трик в прошлой игре с «Бетисом» (3:1) в Ла Лиге. Сегодня «Реал» сыграет с «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании, начало – в 22:00 по московскому времени. 

Давайте поговорим о нападающих сегодняшнего вечера. Гонсало уже не раз доказал, что умеет пользоваться предоставленными возможностями. Насколько сложно и как вы оцениваете способность использовать моменты, когда дверь приоткрывается?

– Прежде всего, когда ты молод – как в его случае, выходец из академии, – нужно понимать, что возможности не будут бесконечными и к каждой из них необходимо быть готовым. В этом и заключается главное. Одно из сильных качеств Гонсало – именно это: парень готов, он не жалуется, не показывает недовольство, и когда ему дают шанс, он им пользуется. А дальше, с таким отношением и таким подходом, возможностей будет становиться все больше. Таков футбол.

В молодом возрасте шансов немного, а с годами их становится значительно больше. Сейчас он как раз на этом этапе – ему нужно использовать каждый шанс, чтобы постепенно завоевывать все больше доверия. И я думаю, что у него это получится.

Какого типа нападающий Гонсало: классическая «девятка» или более мобильный форвард с голевым чутьем?

– Думаю, он уже продемонстрировал и то и другое. Возможно, на первый взгляд он не выглядит высоким нападающим, классическим «чистым» №9, как Холанд или Льоренте, но при этом он очень хорошо действует в штрафной, отлично открывается, находит пространство и качественно завершает атаки. Плюс у него есть подвижность.

Я считаю, что это очень хороший нападающий, и он способен на большие дела для испанского футбола, – сказал Вилья. 

Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4318 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнееЦСКА
«Зенит»: топ-защитник с паспортомЗенит
Равноценный обменИгорь Дивеев
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoГонсало Гарсия Торрес
logoРеал Мадрид
logoДавид Вилья
logoСборная Испании по футболу
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Винисиус – Алонсо во время матча с «Бетисом»: «Все хотят идти в обводку, а освистывают меня. Скажите Гонсало, что он должен отдать пас хотя бы раз»
6 января, 08:53
Гонсало Гарсия о Мбаппе: «Я получаю мало игрового времени, потому что Килиан проводит впечатляющий сезон. У него практически по голу за игру, он лучший игрок в мире»
5 января, 08:10
Главные новости
Бабаев об обмене Гонду на Дивеева: «Игорь заслужил уважение болельщиков, надеемся, у Лусиано в ЦСКА будет не менее яркая карьера. Многие сочли сделку неочевидной – мы уверены, она пойдет на пользу»
1 минуту назад
Чемпионат Италии. «Милан» поделил очки с «Фиорентиной», «Интер» против «Наполи», «Лацио» в гостях у «Вероны»
2 минуты назадLive
Зырянов о продаже Жерсона: «Зенит» остался в плюсе и получил допактивы: права на игроков из системы «Крузейро» и бонусы за последующие победы клуба. Жерсон отказался от части выплат»
8 минут назад
Сергей Кирьяков: «Никто из наших молодых футболистов не готов играть в топ-лигах Европы – они пока очень сырые. Батраков, Кисляк и Глушенков наиболее близки, может быть»
29 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «Вольфсбург», «Боруссия» Менхенгладбах разгромила «Аугсбург»
41 минуту назадLive
Кубок Англии. 3-й раунд. «МЮ» играет с «Брайтоном», «Арсенал» забил 4 гола «Портсмуту» в гостях
36 минут назадLive
Дивеев об уходе из ЦСКА: «Когда клуб предложил обмен, я понял, что пришло время двигаться дальше и настал момент перемен. Карьера футболиста состоит из сложных решений»
36 минут назад
Гонду о ЦСКА: «Нравятся игровая идея и то, как все устроено за пределами поля. Об интересе клуба узнал в октябре и ответил положительно, давно за ним слежу»
42 минуты назадФото
«Милан» не проигрывает в Серии А с августа – 18 матчей. Команда Аллегри потеряла очки в двух турах подряд
50 минут назад
Перес встретился с представителями фан-клубов «Реала» в Джидде перед финалом Суперкубка Испании: «Благодарю вас за постоянную работу по укреплению мадридизма»
55 минут назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой о Дивееве: «Не понимаю, как ЦСКА отпустил его в «Зенит». Игорь – лучший центральный защитник России. После ухода Роши опасно терять еще одного игрока обороны»
1 минуту назад
Кубок Франции. 1/16 финала. «Лилль» против «Лиона», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Парижем» в понедельник
5 минут назад
«Бавария» – «Вольфсбург». 1:1 – Пейчинович забил, у Фишера автогол. Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
Агент Карла Баллак о его словах про «Реал»: «В контексте это высказывание абсолютно безобидно. Общество постоянно указывает, как надо выражать мысли, нам нужна искренность»
12 минут назад
Артета о 4:1 с «Портсмутом» в Кубке Англии: «Мы знали, что соперник навяжет борьбу – нужно было найти способ доминировать. Во втором тайме «Арсенал» сделал то, что должен был»
12 минут назад
Аллегри после ничьих с «Дженоа» и «Фиорентиной»: «Милану» нужно снова начать побеждать. Для выхода в ЛЧ не хватает от 34 до 46 очков»
16 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». 0:1 – Груда открыл счет. Онлайн-трансляция
25 минут назадLive
Вратарь «Пари НН» Медведев назвал Златана сильнейшим форвардом, против которого играл: «Назову еще Дзюбу, в России точно. Они похожи по стилю игры»
36 минут назад
«Ты был избранным! Ты должен был бороться… 😂» Круговой цитатой из «Звездных войн» отреагировал на переход Дивеева в «Зенит» из ЦСКА
36 минут назад
«Милан» вырвал ничью с «Фиорентиной» – 1:1. Нкунку сравнял на 90-й, Ваноли получил красную за споры с судьей
сегодня, 16:06