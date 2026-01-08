Вилья о Гонсало: «Парень не жалуется и пользуется шансами, когда «Реал» их дает. Он способен на большие дела для испанского футбола»

Вилья о Гонсало Гарсии: он способен сделать большие вещи для испанского футбола.

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Испании Давид Вилья похвалил форварда «Реала » Гонсало Гарсию.

Гарсия оформил хет-трик в прошлой игре с «Бетисом» (3:1) в Ла Лиге . Сегодня «Реал» сыграет с «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании, начало – в 22:00 по московскому времени.

– Давайте поговорим о нападающих сегодняшнего вечера. Гонсало уже не раз доказал, что умеет пользоваться предоставленными возможностями. Насколько сложно и как вы оцениваете способность использовать моменты, когда дверь приоткрывается?

– Прежде всего, когда ты молод – как в его случае, выходец из академии, – нужно понимать, что возможности не будут бесконечными и к каждой из них необходимо быть готовым. В этом и заключается главное. Одно из сильных качеств Гонсало – именно это: парень готов, он не жалуется, не показывает недовольство, и когда ему дают шанс, он им пользуется. А дальше, с таким отношением и таким подходом, возможностей будет становиться все больше. Таков футбол.

В молодом возрасте шансов немного, а с годами их становится значительно больше. Сейчас он как раз на этом этапе – ему нужно использовать каждый шанс, чтобы постепенно завоевывать все больше доверия. И я думаю, что у него это получится.

– Какого типа нападающий Гонсало: классическая «девятка» или более мобильный форвард с голевым чутьем?

– Думаю, он уже продемонстрировал и то и другое. Возможно, на первый взгляд он не выглядит высоким нападающим, классическим «чистым» №9, как Холанд или Льоренте, но при этом он очень хорошо действует в штрафной, отлично открывается, находит пространство и качественно завершает атаки. Плюс у него есть подвижность.

Я считаю, что это очень хороший нападающий, и он способен на большие дела для испанского футбола, – сказал Вилья.