Фан-группа «МЮ» The 1958 проведет акцию протеста 1 февраля: «После череды провалов Рэтклифф выглядит как некомпетентный клоун, превращающий клуб в цирк. Мы стали посмешищем»
Фан-группа «МЮ»: Рэтклифф – некомпетентный клоун.
Представитель The 1958, фан-группы «Манчестер Юнайтед», раскритиковал руководство клуба после увольнения Рубена Аморима.
Болельщики собираются организовать протестную демонстрацию перед игрой манкунианцев против «Фулхэма» 1 февраля.
«После череды провалов Рэтклифф выглядит как некомпетентный клоун, превращающий клуб в цирк. Вместо «лучших в своем классе» мы стали посмешищем.
Это были необычные и крайне тревожные дни для «Манчестер Юнайтед». На поле мы видим посредственные выступления средней команды, которая плывет по течению без своего лица, цели и амбиций. За пределами поля еще больший хаос», – отметил представитель фан-группы.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
