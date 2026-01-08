Фан-группа «МЮ» The 1958 проведет акцию протеста 1 февраля: «После череды провалов Рэтклифф выглядит как некомпетентный клоун, превращающий клуб в цирк. Мы стали посмешищем»

Фан-группа «МЮ»: Рэтклифф – некомпетентный клоун.

Представитель The 1958, фан-группы «Манчестер Юнайтед », раскритиковал руководство клуба после увольнения Рубена Аморима.

Болельщики собираются организовать протестную демонстрацию перед игрой манкунианцев против «Фулхэма» 1 февраля.

«После череды провалов Рэтклифф выглядит как некомпетентный клоун, превращающий клуб в цирк. Вместо «лучших в своем классе» мы стали посмешищем.

Это были необычные и крайне тревожные дни для «Манчестер Юнайтед». На поле мы видим посредственные выступления средней команды, которая плывет по течению без своего лица, цели и амбиций. За пределами поля еще больший хаос», – отметил представитель фан-группы.