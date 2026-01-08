У Дембеле 4 (3+1) очка в 5 последних играх. Вингер «ПСЖ» забил «Марселю» в матче за Суперкубок Франции

Усман Дембеле забил в матче за Суперкубок Франции.

Усман Дембеле забил в третьем матче подряд.

Вингер «ПСЖ » открыл счет в игре против «Марселя » в рамках Суперкубка Франции (1:0, первый тайм). Ранее он поразил ворота «Парижа» в матче Лиги 1 (2:1) и забил «Фонтене» в Кубке Франции (4:0).

Всего на счету Дембеле 3 забитых мяча и 1 результативный пас в 5 последних играх. Подробную статистику обладателя «Золотого мяча» можно найти здесь .