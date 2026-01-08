У Дембеле 4 (3+1) очка в 5 последних играх. Вингер «ПСЖ» забил «Марселю» в матче за Суперкубок Франции
Усман Дембеле забил в матче за Суперкубок Франции.
Усман Дембеле забил в третьем матче подряд.
Вингер «ПСЖ» открыл счет в игре против «Марселя» в рамках Суперкубка Франции (1:0, первый тайм). Ранее он поразил ворота «Парижа» в матче Лиги 1 (2:1) и забил «Фонтене» в Кубке Франции (4:0).
Всего на счету Дембеле 3 забитых мяча и 1 результативный пас в 5 последних играх. Подробную статистику обладателя «Золотого мяча» можно найти здесь.
Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4312 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнее
«Зенит»: топ-защитник с паспортом
Равноценный обмен
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
