«Рома» ведет переговоры по Дрэгушину. Защитник «Тоттенхэма» сыграл 5 минут в сезоне, он недавно восстановился после «крестов»

«Рома» заинтересована в подписании Дрэгушина.

«Рома » ведет переговоры с «Тоттенхэмом » о переходе Раду Дрэгушина в это трансферное окно, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

В последние часы обсуждались финансовые условия возможной сделки.

Румынский защитник вернулся в состав «Тоттенхэма» в конце декабря после одиннадцати месяцев отсутствия из-за разрыва крестообразной связки. В текущем сезоне он сыграл 5 минут.