«Рома» ведет переговоры по Дрэгушину. Защитник «Тоттенхэма» сыграл 5 минут в сезоне, он недавно восстановился после «крестов»
«Рома» заинтересована в подписании Дрэгушина.
«Рома» ведет переговоры с «Тоттенхэмом» о переходе Раду Дрэгушина в это трансферное окно, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
В последние часы обсуждались финансовые условия возможной сделки.
Румынский защитник вернулся в состав «Тоттенхэма» в конце декабря после одиннадцати месяцев отсутствия из-за разрыва крестообразной связки. В текущем сезоне он сыграл 5 минут.
Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4311 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнее
«Зенит»: топ-защитник с паспортом
Равноценный обмен
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости