Франк о проблемах «Тоттенхэма»: «Во время шторма одни ставят заборы и прячутся за ними, другие строят ветряные мельницы – становятся сильнее и набирают энергию. Сейчас идеальный шторм»

Франк о проблемах «Тоттенхэма»: сейчас идеальный шторм.

Томас Франк прокомментировал неудачные результаты «Тоттенхэма» в этом сезоне.

«В последних пяти матчах – против «Ливерпуля », «Кристал Пэлас », «Брентфорда », «Сандерленда » и «Борнмута» – мы показывали стабильный уровень. Не заоблачный, нет, но это были хорошие и стабильные выступления – именно это нужно в длинном сезоне. В этих пяти играх мы должны были набрать больше, чем пять очков. Наверное, восемь, девять, десять.

Если бы мы их набрали, все выглядело бы иначе. Именно на этом мы сейчас сосредоточены.

Моя работа – справляться со всей критикой. Это не проблема, я готов отвечать на все вопросы, брать всю вину на себя, принимать все это. Также моя работа – разбирать все по полочкам, включая вчерашнее поражение. Конечно, оно было очень эмоциональным и тяжелым для всех, но во многих аспектах игра была хорошей, мы заслуживали большего. Нужно просто продолжать в том же духе, особенно как в последних двух матчах – в них мы должны были набрать как минимум четыре очка, если не больше.

И еще одно: сейчас почти идеальный шторм. Во время шторма одни ставят заборы и прячутся за ними, другие строят ветряные мельницы – становятся сильнее, набирают энергию и учатся на этом», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».