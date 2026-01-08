  • Спортс
  • «Палестинская кампания за культурный бойкот Израиля» призвала «Селтик» отменить трансфер Та Би из «Маккаби Нетанья». Владельцам израильского клуба принадлежат акции производителя дронов
37

Ранее в СМИ появились сообщения, что шотландский клуб может подписать 20-летнего вингера примерно за 2 миллиона фунтов.

«Палестинская кампания за академический и культурный бойкот Израиля» (PACBI) обратилась к клубу с просьбой отказаться от этой сделки, поскольку «Маккаби Нетанья» принадлежит компании Aliya Capital Partners, которая также владеет пакетом акций производителя военных беспилотников XTEND.

В PACBI заявили, что трансфер Та Би «не является обычной футбольной сделкой», а израильские клубы «не являются нейтральными спортивными организациями». В организации считают, что сделка с «Маккаби» будет равносильна соучастию в нарушениях прав палестинцев со стороны Израиля. 

«Маккаби Нетанья» принадлежит компании Aliya Capital Partners, которая инвестировала 30 миллионов долларов в израильскую компанию по производству беспилотников XTEND. С начала продолжающегося геноцида Израиля против 2,3 миллионов палестинцев в Газе, XTEND продала израильским военным тысячи беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники с вооружением», – заявили в PACBI.

В организации обратили внимание на то, что исполнительный директор Aliya Capital Partners Росс Кестин занимает пост председателя правления «Маккаби Нетанья», а также входит в совет директоров компании XTEND, которая публично признала коммерческие выгоды от военных операций Израиля.

В заявлении также подчеркивается, что решения руководства «Селтика» резко контрастируют с позицией болельщиков, которые неоднократно устраивали акции в поддержку Палестины: «Болельщики «Селтика» уже давно являются источником вдохновения для палестинцев благодаря их неизменной поддержке нашей освободительной борьбы. В то время как болельщики «Селтика» неизменно занимают правильную позицию, руководство клуба слишком часто принимает противоположные решения». 

Ивуариец Жослен Та Би в данный момент выступает за «Хапоэль Петах-Тиква» на правах аренды. 

«Палестинская кампания за академический и культурный бойкот Израиля» была основана в 2004 году группой палестинских ученых и интеллектуалов на Западном берегу реки Иордан. Ее целью является международная изоляция Израиля, которая должна привести к изменению проводимой в отношении Палестины политики. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Herald Scotland
