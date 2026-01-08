«Палестинская кампания за культурный бойкот Израиля» призвала «Селтик» отменить трансфер Та Би из «Маккаби Нетанья». Владельцам израильского клуба принадлежат акции производителя дронов

Палестинцы просят «Селтик» отменить трансфер из израильского клуба.

Палестинцы просят «Селтик » отменить трансфер Жослена Та Би из «Маккаби Нетанья ».

Ранее в СМИ появились сообщения, что шотландский клуб может подписать 20-летнего вингера примерно за 2 миллиона фунтов.

«Палестинская кампания за академический и культурный бойкот Израиля» (PACBI) обратилась к клубу с просьбой отказаться от этой сделки, поскольку «Маккаби Нетанья» принадлежит компании Aliya Capital Partners, которая также владеет пакетом акций производителя военных беспилотников XTEND.

В PACBI заявили, что трансфер Та Би «не является обычной футбольной сделкой», а израильские клубы «не являются нейтральными спортивными организациями». В организации считают, что сделка с «Маккаби» будет равносильна соучастию в нарушениях прав палестинцев со стороны Израиля.

«Маккаби Нетанья» принадлежит компании Aliya Capital Partners, которая инвестировала 30 миллионов долларов в израильскую компанию по производству беспилотников XTEND. С начала продолжающегося геноцида Израиля против 2,3 миллионов палестинцев в Газе, XTEND продала израильским военным тысячи беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники с вооружением», – заявили в PACBI.

В организации обратили внимание на то, что исполнительный директор Aliya Capital Partners Росс Кестин занимает пост председателя правления «Маккаби Нетанья», а также входит в совет директоров компании XTEND, которая публично признала коммерческие выгоды от военных операций Израиля.

В заявлении также подчеркивается, что решения руководства «Селтика» резко контрастируют с позицией болельщиков, которые неоднократно устраивали акции в поддержку Палестины: «Болельщики «Селтика» уже давно являются источником вдохновения для палестинцев благодаря их неизменной поддержке нашей освободительной борьбы. В то время как болельщики «Селтика» неизменно занимают правильную позицию, руководство клуба слишком часто принимает противоположные решения».

Ивуариец Жослен Та Би в данный момент выступает за «Хапоэль Петах-Тиква » на правах аренды.

«Палестинская кампания за академический и культурный бойкот Израиля» была основана в 2004 году группой палестинских ученых и интеллектуалов на Западном берегу реки Иордан. Ее целью является международная изоляция Израиля, которая должна привести к изменению проводимой в отношении Палестины политики.