  • Оуэн про «МЮ»: «Клуб в лучшей ситуации, чем год-два назад. Вы укажете на процент побед Аморима, но при тен Хаге все было просто кошмарно, игра была отвратительной»
Оуэн про «МЮ»: «Клуб в лучшей ситуации, чем год-два назад. Вы укажете на процент побед Аморима, но при тен Хаге все было просто кошмарно, игра была отвратительной»

Оуэн про увольнение Аморима: при Рубене было лучше, чем при тен Хаге.

Майкл Оуэн считает, что сейчас «Манчестер Юнайтед» в лучшем состоянии, чем при Эрике тен Хаге.

«Примерно так. Знаю, вы укажете на процент побед и все такое, но есть данные, а есть то, что видишь своими глазами, а также все остальные нюансы, которые надо учитывать.

При Эрике тен Хаге все было просто кошмарно. Игра была отвратительной. При Амориме намного лучше не стало, но сейчас есть футболисты вроде Куньи, Мбемо и Фернандеша, способные повести команду вперед.

Думаю, что год или два назад все было хуже, честно говоря. Может, мы придираемся к мелочам, но мне действительно было сложно выделить что-либо позитивное. Сейчас же есть признаки оживления: новая тренировочная база, большие вложения, предложение о строительстве нового стадиона, несколько хороших футболистов на поле.

Клуб немного стабильнее (или был немного стабильнее), чем был в последнее время до этого. Не знаю, как обстоят дела за пределами поля, но есть ощущение, что ситуация немного лучше, чем год или два назад», – сказал экс-форвард манкунианцев в интервью Casino.org.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
