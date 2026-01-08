  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Деменко об уходе Жерсона: «Потеря для «Зенита», он большой профессионал. Если бы он остался до конца сезона, это было бы хорошо для него и для клуба. Но бразильцы бывают капризны»
17

Деменко об уходе Жерсона: «Потеря для «Зенита», он большой профессионал. Если бы он остался до конца сезона, это было бы хорошо для него и для клуба. Но бразильцы бывают капризны»

Максим Деменко: уход Жерсона в «Крузейро» – потеря для «Зенита», он профи.

Максим Деменко считает, что Жерсону стоило остаться в «Зените» до конца сезона.

«Уход Жерсона в «Крузейро» – потеря для «Зенита». Бразилец является большим профессионалом, несмотря на то, что не смог сразу вписаться в игру петербуржцев. Да и в футболе такое иногда случается, когда индивидуально сильные игроки попадают не в свои команды.

Конечно, понятно, что бразилец хочет вернуться на родину, чтобы сыграть в составе национальной сборной на предстоящем летом чемпионате мира. При этом, на мой взгляд, если бы он остался в Санкт-Петербурге до конца сезона, то это было бы хорошо как для него самого, так и для клуба.

Однако мы знаем, что бразильские футболисты бывают капризны, и рисковать, удерживая их, не стоит. Тем более что незаменимых не бывает», – сказал бывший полузащитник «Зенита».

«Зенит» продает Жерсона «Крузейро» за 27+3 млн евро (Фабрицио Романо)

Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4285 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнееЦСКА
«Зенит»: топ-защитник с паспортомЗенит
Равноценный обменИгорь Дивеев
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoЖерсон
logoЗенит
logoМаксим Деменко
logoКрузейро
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Бразилия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» продает Жерсона «Крузейро» за 27+3 млн евро (Фабрицио Романо)
8 января, 16:03
Агент Сафонов о Жерсоне: «Не поддерживаю методы его отца. «Зенит» не позволит выкручивать себе руки, слабинку давать нельзя! Если будет нужно, то игрок будет бегать по кругу»
8 января, 13:25
«Крузейро» и «Зенит» близки к соглашению о трансфере Жерсона за 26+4 млн евро. Клубы обсуждают порядок выплаты бонусов (ESPN Brasil)
8 января, 12:31
Главные новости
Бабаев об обмене Гонду на Дивеева: «Игорь заслужил уважение болельщиков, надеемся, у Лусиано в ЦСКА будет не менее яркая карьера. Многие сочли сделку неочевидной – мы уверены, она пойдет на пользу»
только что
Чемпионат Италии. «Милан» поделил очки с «Фиорентиной», «Интер» против «Наполи», «Лацио» в гостях у «Вероны»
1 минуту назадLive
Зырянов о продаже Жерсона: «Зенит» остался в плюсе и получил допактивы: права на игроков из системы «Крузейро» и бонусы за последующие победы клуба. Жерсон отказался от части выплат»
7 минут назад
Сергей Кирьяков: «Никто из наших молодых футболистов не готов играть в топ-лигах Европы – они пока очень сырые. Батраков, Кисляк и Глушенков наиболее близки, может быть»
28 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «Вольфсбург», «Боруссия» Менхенгладбах разгромила «Аугсбург»
40 минут назадLive
Кубок Англии. 3-й раунд. «МЮ» играет с «Брайтоном», «Арсенал» забил 4 гола «Портсмуту» в гостях
35 минут назадLive
Дивеев об уходе из ЦСКА: «Когда клуб предложил обмен, я понял, что пришло время двигаться дальше и настал момент перемен. Карьера футболиста состоит из сложных решений»
35 минут назад
Гонду о ЦСКА: «Нравятся игровая идея и то, как все устроено за пределами поля. Об интересе клуба узнал в октябре и ответил положительно, давно за ним слежу»
41 минуту назадФото
«Милан» не проигрывает в Серии А с августа – 18 матчей. Команда Аллегри потеряла очки в двух турах подряд
49 минут назад
Перес встретился с представителями фан-клубов «Реала» в Джидде перед финалом Суперкубка Испании: «Благодарю вас за постоянную работу по укреплению мадридизма»
54 минуты назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Франции. 1/16 финала. «Лилль» против «Лиона», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Парижем» в понедельник
4 минуты назад
«Бавария» – «Вольфсбург». 1:1 – Пейчинович забил, у Фишера автогол. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
Агент Карла Баллак о его словах про «Реал»: «В контексте это высказывание абсолютно безобидно. Общество постоянно указывает, как надо выражать мысли, нам нужна искренность»
11 минут назад
Артета о 4:1 с «Портсмутом» в Кубке Англии: «Мы знали, что соперник навяжет борьбу – нужно было найти способ доминировать. Во втором тайме «Арсенал» сделал то, что должен был»
11 минут назад
Аллегри после ничьих с «Дженоа» и «Фиорентиной»: «Милану» нужно снова начать побеждать. Для выхода в ЛЧ не хватает от 34 до 46 очков»
15 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». 0:1 – Груда открыл счет. Онлайн-трансляция
24 минуты назадLive
Вратарь «Пари НН» Медведев назвал Златана сильнейшим форвардом, против которого играл: «Назову еще Дзюбу, в России точно. Они похожи по стилю игры»
35 минут назад
«Ты был избранным! Ты должен был бороться… 😂» Круговой цитатой из «Звездных войн» отреагировал на переход Дивеева в «Зенит» из ЦСКА
35 минут назад
«Милан» вырвал ничью с «Фиорентиной» – 1:1. Нкунку сравнял на 90-й, Ваноли получил красную за споры с судьей
сегодня, 16:06
Ваноли удалили за споры с арбитром в конце 1-го тайма матча с «Миланом»
сегодня, 15:59