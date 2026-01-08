Деменко об уходе Жерсона: «Потеря для «Зенита», он большой профессионал. Если бы он остался до конца сезона, это было бы хорошо для него и для клуба. Но бразильцы бывают капризны»

Максим Деменко: уход Жерсона в «Крузейро» – потеря для «Зенита», он профи.

Максим Деменко считает, что Жерсону стоило остаться в «Зените » до конца сезона.

«Уход Жерсона в «Крузейро» – потеря для «Зенита». Бразилец является большим профессионалом, несмотря на то, что не смог сразу вписаться в игру петербуржцев. Да и в футболе такое иногда случается, когда индивидуально сильные игроки попадают не в свои команды.

Конечно, понятно, что бразилец хочет вернуться на родину, чтобы сыграть в составе национальной сборной на предстоящем летом чемпионате мира. При этом, на мой взгляд, если бы он остался в Санкт-Петербурге до конца сезона, то это было бы хорошо как для него самого, так и для клуба.

Однако мы знаем, что бразильские футболисты бывают капризны, и рисковать, удерживая их, не стоит. Тем более что незаменимых не бывает», – сказал бывший полузащитник «Зенита».

«Зенит» продает Жерсона «Крузейро» за 27+3 млн евро (Фабрицио Романо)