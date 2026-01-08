Канселу пройдет медосмотр для «Барсы» завтра. Клуб обо всем договорился с «Аль-Хилалем» и Мендешем
«Барселона» завершает сделку по Жоау Канселу.
Жоау Канселу присоединится к «Барселоне» уже в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что каталонский клуб арендует крайнего защитника «Аль-Хилаля» до конца сезона.
По информации Mundo Deportivo, португальский футболист пройдет медосмотр завтра. «Блауграна» уже достигла полной договоренности с саудовским клубом и с агентом игрока Жорже Мендешем.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
