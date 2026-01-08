  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал» будет главным претендентом на Шлоттербека, если захочет его купить. «Боруссия» не убедила Нико продлить контракт и намерена продать его летом за 50+ млн евро
34

«Реал» будет главным претендентом на Шлоттербека, если захочет его купить. «Боруссия» не убедила Нико продлить контракт и намерена продать его летом за 50+ млн евро

Главным претендентом на Шлоттербека может стать «Реал».

Нико Шлоттербек может перейти в «Реал».

Football Espana со ссылкой на Bild сообщает, что «Боруссия» за несколько раундов переговоров так и не смогла убедить защитника продлить контракт, истекающий летом 2027 года. Дортмундцы постараются продать 26-летнего футболиста летом, но не станут рассматривать предложения на сумму меньше 50 млн евро.

Шлоттербек «с радостью» перешел бы в «Реал», и если мадридцы захотят его купить, то сразу станут фаворитами. Отмечается, что испанский клуб не хотел бы тратить на Нико большие деньги.

Также в число претендентов на защитника входит «Барселона».

Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4277 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнееЦСКА
«Зенит»: топ-защитник с паспортомЗенит
Равноценный обменИгорь Дивеев
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Espana
logoНико Шлоттербек
logoРеал Мадрид
logoБоруссия Дортмунд
logoЛа Лига
возможные трансферы
деньги
logoбундеслига Германия
logoБарселона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» не планирует подписывать Упамекано, Конате и Гехи. Клубу нравятся Шлоттербек и Жаке (ESPN)
25 декабря 2025, 20:45
Лотар Маттеус: «Предпочел бы выбрать Упамекано, а не Шлоттербека. Дайо действует немного быстрее и играет очень стабильно»
16 декабря 2025, 03:30
«Боруссия» запросит 50 млн евро за Шлоттербека. «Дортмунд» предлагает защитнику 14 млн евро в год, в «Баварии» он может заработать 15 млн
13 декабря 2025, 09:14
Главные новости
Чемпионат Италии. «Милан» поделил очки с «Фиорентиной», «Интер» против «Наполи», «Лацио» в гостях у «Вероны»
только что
Зырянов о продаже Жерсона: «Зенит» остался в плюсе и получил допактивы: права на игроков из системы «Крузейро» и бонусы за последующие победы клуба. Жерсон отказался от части выплат»
6 минут назад
Сергей Кирьяков: «Никто из наших молодых футболистов не готов играть в топ-лигах Европы – они пока очень сырые. Батраков, Кисляк и Глушенков наиболее близки, может быть»
27 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «Вольфсбург», «Боруссия» Менхенгладбах разгромила «Аугсбург»
39 минут назадLive
Кубок Англии. 3-й раунд. «МЮ» играет с «Брайтоном», «Арсенал» забил 4 гола «Портсмуту» в гостях
34 минуты назадLive
Дивеев об уходе из ЦСКА: «Когда клуб предложил обмен, я понял, что пришло время двигаться дальше и настал момент перемен. Карьера футболиста состоит из сложных решений»
34 минуты назад
Гонду о ЦСКА: «Нравятся игровая идея и то, как все устроено за пределами поля. Об интересе клуба узнал в октябре и ответил положительно, давно за ним слежу»
40 минут назадФото
«Милан» не проигрывает в Серии А с августа – 18 матчей. Команда Аллегри потеряла очки в двух турах подряд
48 минут назад
Перес встретился с представителями фан-клубов «Реала» в Джидде перед финалом Суперкубка Испании: «Благодарю вас за постоянную работу по укреплению мадридизма»
53 минуты назадФото
У «Арсенала» 7 побед и 2 ничьих перед дерби с «Челси»
56 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Франции. 1/16 финала. «Лилль» против «Лиона», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Парижем» в понедельник
3 минуты назад
«Бавария» – «Вольфсбург». 1:1 – Пейчинович забил, у Фишера автогол. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
Агент Карла Баллак о его словах про «Реал»: «В контексте это высказывание абсолютно безобидно. Общество постоянно указывает, как надо выражать мысли, нам нужна искренность»
10 минут назад
Артета о 4:1 с «Портсмутом» в Кубке Англии: «Мы знали, что соперник навяжет борьбу – нужно было найти способ доминировать. Во втором тайме «Арсенал» сделал то, что должен был»
10 минут назад
Аллегри после ничьих с «Дженоа» и «Фиорентиной»: «Милану» нужно снова начать побеждать. Для выхода в ЛЧ не хватает от 34 до 46 очков»
14 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». 0:1 – Груда открыл счет. Онлайн-трансляция
23 минуты назадLive
Вратарь «Пари НН» Медведев назвал Златана сильнейшим форвардом, против которого играл: «Назову еще Дзюбу, в России точно. Они похожи по стилю игры»
34 минуты назад
«Ты был избранным! Ты должен был бороться… 😂» Круговой цитатой из «Звездных войн» отреагировал на переход Дивеева в «Зенит» из ЦСКА
34 минуты назад
«Милан» вырвал ничью с «Фиорентиной» – 1:1. Нкунку сравнял на 90-й, Ваноли получил красную за споры с судьей
59 минут назад
Ваноли удалили за споры с арбитром в конце 1-го тайма матча с «Миланом»
сегодня, 15:59