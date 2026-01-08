«Реал» будет главным претендентом на Шлоттербека, если захочет его купить. «Боруссия» не убедила Нико продлить контракт и намерена продать его летом за 50+ млн евро
Главным претендентом на Шлоттербека может стать «Реал».
Нико Шлоттербек может перейти в «Реал».
Football Espana со ссылкой на Bild сообщает, что «Боруссия» за несколько раундов переговоров так и не смогла убедить защитника продлить контракт, истекающий летом 2027 года. Дортмундцы постараются продать 26-летнего футболиста летом, но не станут рассматривать предложения на сумму меньше 50 млн евро.
Шлоттербек «с радостью» перешел бы в «Реал», и если мадридцы захотят его купить, то сразу станут фаворитами. Отмечается, что испанский клуб не хотел бы тратить на Нико большие деньги.
Также в число претендентов на защитника входит «Барселона».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Espana
