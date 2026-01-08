  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Президент «Атлетико» о том, почему у клуба один тренер, пока в «Реале» сменилось семь: «Потому что Симеоне очень хорош, приносит титулы, а главное – мы так хотим»
Президент «Атлетико» о том, почему у клуба один тренер, пока в «Реале» сменилось семь: «Потому что Симеоне очень хорош, приносит титулы, а главное – мы так хотим»

Президент «Атлетико» о том, что Симеоне работает в клубе 14 лет: он очень хорош.

Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался о многолетней работе Диего Симеоне в клубе.

Главу «матрасников» спросили, почему, пока в «Реале» сменилось 9 тренеров (7, так как Анчелотти и Зидан работали в клубе дважды – Спортс’‘), у них работает один. 

«У нас один тренер, потому что он очень хорош, потому что он отлично выполняет свою работу, приносит нам титулы, победы и, прежде всего, потому что мы так хотим», – сказал Сересо. 

Симеоне возглавил «Атлетико» в декабре 2011 года. С мадридцами он дважды выигрывал Лигу Европы и Ла Лигу, а также два раза выходил в финал Лиги чемпионов.

За время работы Симеоне в «Атлетико» «Реал» тренировали Жозе Моуринью, Карло Анчелотти (дважды), Рафаэль Бенитес, Зинедин Зидан (дважды), Хулен Лопетеги, Сантьяго Солари и Хаби Алонсо.

Сегодня «Атлетико» и «Реал» сыграют в полуфинале Суперкубка Испании, начало –  в 22:00 по московскому времени. Победитель встретится с «Барселоной» в финале. 

