Кейн – лучший игрок декабря в Бундеслиге. Форвард «Баварии» забил 5 голов в 3 матчах

Харри Кейн – лучший игрок декабря в Бундеслиге.

Харри Кейн признан лучшим игроком месяца в Бундеслиге.

Нападающий «Баварии» получил награду по итогам декабря, опередив в голосовании своих одноклубников Майкла Олисе и Йосипа Станишича , а также Патрика Виммера («Вольфсбург »), Яна Диоманде и Кристофа Баумгартнера (оба – «РБ Лейпциг»).

В декабре Кейн провел 3 матча в рамках чемпионата Германии и забил 5 голов. Подробную статистику 32-летнего англичанина можно найти здесь .