Кейн – лучший игрок декабря в Бундеслиге. Форвард «Баварии» забил 5 голов в 3 матчах
Харри Кейн – лучший игрок декабря в Бундеслиге.
Харри Кейн признан лучшим игроком месяца в Бундеслиге.
Нападающий «Баварии» получил награду по итогам декабря, опередив в голосовании своих одноклубников Майкла Олисе и Йосипа Станишича, а также Патрика Виммера («Вольфсбург»), Яна Диоманде и Кристофа Баумгартнера (оба – «РБ Лейпциг»).
В декабре Кейн провел 3 матча в рамках чемпионата Германии и забил 5 голов. Подробную статистику 32-летнего англичанина можно найти здесь.
ЦСКА: новый нападающий важнее
«Зенит»: топ-защитник с паспортом
Равноценный обмен
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Бундеслиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости