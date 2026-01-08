«Бавария» и Упамекано согласовали продление контракта до 2030-го или 2031-го. Зарплата – 20 млн евро в год, отступные с лета 2027-го – 65 млн евро
«Бавария» и Упамекано продлят контракт до 2030-го или 2031-го.
Дайо Упамекано и «Бавария» договорились о продлении контракта в ближайшие дни.
По информации немецких источников, которую L’Equipe удалось подтвердить, новое соглашение будет рассчитано до 2030 или 2031 года. За подписание договора защитник получит 20 млн евро в качестве бонуса. Столько же он будет зарабатывать ежегодно – и это вдвое больше, чем нынешняя зарплата.
Упамекано займет четвертое место в списке самых высокооплачиваемых игроков мюнхенского клуба (у Харри Кейна 25 млн, у Джамала Мусиалы и Йозуа Киммиха – по 20 млн).
Также с лета 2027 года станет активен пункт об отступных. Купить француза можно будет за 65 млн евро.
Статистику 27-летнего защитника можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
