«Бавария» и Упамекано согласовали продление контракта до 2030-го или 2031-го. Зарплата – 20 млн евро в год, отступные с лета 2027-го – 65 млн евро

«Бавария» и Упамекано продлят контракт до 2030-го или 2031-го.

Дайо Упамекано и «Бавария » договорились о продлении контракта в ближайшие дни.

По информации немецких источников, которую L’Equipe удалось подтвердить, новое соглашение будет рассчитано до 2030 или 2031 года. За подписание договора защитник получит 20 млн евро в качестве бонуса. Столько же он будет зарабатывать ежегодно – и это вдвое больше, чем нынешняя зарплата.

Упамекано займет четвертое место в списке самых высокооплачиваемых игроков мюнхенского клуба (у Харри Кейна 25 млн, у Джамала Мусиалы и Йозуа Киммиха – по 20 млн).

Также с лета 2027 года станет активен пункт об отступных. Купить француза можно будет за 65 млн евро.

Статистику 27-летнего защитника можно изучить здесь .