Осинькин о любимых новогодних блюдах: «Оливье не ем вообще, не мой салат. Жена делает очень вкусные русские пироги с мясом и капустой»
Игорь Осинькин: оливье не ем вообще, не мой салат.
Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин назвал тройку любимых новогодних блюд.
– Пищевые привычки меняются. Раньше это была шуба. Жена делает очень вкусные русские пироги с мясом и капустой. У нас всегда есть оливье, но я его не ем вообще.
– Почему?
– Не знаю. Не мой салат. А третье блюдо сложно назвать.
– Бутерброды с красной икрой?
– Да, стараемся, чтобы на Новый год были бутерброды с красной икрой и красной рыбой. Наверное, я пробовал бутерброд с икрой, но сказать, что съел два или три – вряд ли, – сказал Осинькин.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
