Фанаты «Эспаньола» скандировали «Puta Barça», «Болеть за «Барсу» – значит быть #######» и «Нам нужна голова Гарсии» во время дерби. Ла Лига подала жалобу

Болельщики «Эспаньола» оскорбляли «Барселону».

Ла Лига подала жалобу на поведение фанатов «Эспаньола» на матче против «Барселоны» в 18-м туре чемпионата Испании (0:2).

По ходу этой игры болельщики «попугаев» неоднократно скандировали «Puta Barça» (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «нахер «Барсу» – Спортс’‘) и «Болеть за «Барсу» – значит быть #######».

Также некоторые кричалки были адресованы вратарю Жоану Гарсии , который летом перешел в «Барселону» из «Эспаньола »: «Жоан Гарсия – сукин сын» и «Нам нужна голова Жоана».

Ла Лига обратилась в комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) и в Государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом и ксенофобией.