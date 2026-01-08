Фанаты «Эспаньола» скандировали «Puta Barça», «Болеть за «Барсу» – значит быть #######» и «Нам нужна голова Гарсии» во время дерби. Ла Лига подала жалобу
Болельщики «Эспаньола» оскорбляли «Барселону».
Ла Лига подала жалобу на поведение фанатов «Эспаньола» на матче против «Барселоны» в 18-м туре чемпионата Испании (0:2).
По ходу этой игры болельщики «попугаев» неоднократно скандировали «Puta Barça» (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «нахер «Барсу» – Спортс’‘) и «Болеть за «Барсу» – значит быть #######».
Также некоторые кричалки были адресованы вратарю Жоану Гарсии, который летом перешел в «Барселону» из «Эспаньола»: «Жоан Гарсия – сукин сын» и «Нам нужна голова Жоана».
Ла Лига обратилась в комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) и в Государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом и ксенофобией.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Ла Лиги
