Вилья надеется на выход «Атлетико» в финал Суперкубка: «Он сильно играл в последних дерби и создавал «Реалу» проблемы. Достаточно посмотреть на 5:2»
Давид Вилья: «Атлетико» способен победить «Реал».
Давид Вилья выразил надежду на победу «Атлетико» над «Реалом» в полуфинале Суперкубка Испании.
«Как вы отметили, в дерби не бывает фаворитов, сложно анализировать. Конечно, я от всего сердца хочу и надеюсь на победу «Атлетико». И с точки зрения психологии, думаю, это возможно.
Потому что «Атлетико» в последних дерби играл очень сильно и создавал большие проблемы «Реалу». Достаточно взглянуть на последнее дерби (5:2 в пользу «Атлетико» – Спортс”). Надеюсь и хочу, чтобы «Атлетико» вышел в финал сегодня», – сказал бывший форвард сборной Испании.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
