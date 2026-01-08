  • Спортс
  Вилья надеется на выход «Атлетико» в финал Суперкубка: «Он сильно играл в последних дерби и создавал «Реалу» проблемы. Достаточно посмотреть на 5:2»
Вилья надеется на выход «Атлетико» в финал Суперкубка: «Он сильно играл в последних дерби и создавал «Реалу» проблемы. Достаточно посмотреть на 5:2»

Давид Вилья: «Атлетико» способен победить «Реал».

Давид Вилья выразил надежду на победу «Атлетико» над «Реалом» в полуфинале Суперкубка Испании.

«Как вы отметили, в дерби не бывает фаворитов, сложно анализировать. Конечно, я от всего сердца хочу и надеюсь на победу «Атлетико». И с точки зрения психологии, думаю, это возможно.

Потому что «Атлетико» в последних дерби играл очень сильно и создавал большие проблемы «Реалу». Достаточно взглянуть на последнее дерби (5:2 в пользу «Атлетико» – Спортс”). Надеюсь и хочу, чтобы «Атлетико» вышел в финал сегодня», – сказал бывший форвард сборной Испании.

«Атлетико» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4264 голоса
ЦСКА: новый нападающий важнееЦСКА
«Зенит»: топ-защитник с паспортомЗенит
Равноценный обменИгорь Дивеев
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
