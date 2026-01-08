«Астон Вилла» за 12 млн евро подпишет 16-летнего Маджо из «Меца». Контракт с люксембуржцем – на 5 лет

«Астон Вилла» за 12 млн евро покупает 16-летнего Маджо из «Меца».

«Астон Вилла » достигла соглашения о подписании 16-летнего нападающего «Меца » Брайана Маджо , сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Сумма сделки составит 12 млн евро, контракт Маджо рассчитан на 5 лет. Игроку еще предстоит пройти медосмотр.

В текущем сезоне Лиги 1 люксембуржец провел 5 игр и результативными действиями не отметился. Его статистика – здесь .