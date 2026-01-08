«Астон Вилла» за 12 млн евро подпишет 16-летнего Маджо из «Меца». Контракт с люксембуржцем – на 5 лет
«Астон Вилла» за 12 млн евро покупает 16-летнего Маджо из «Меца».
«Астон Вилла» достигла соглашения о подписании 16-летнего нападающего «Меца» Брайана Маджо, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Сумма сделки составит 12 млн евро, контракт Маджо рассчитан на 5 лет. Игроку еще предстоит пройти медосмотр.
В текущем сезоне Лиги 1 люксембуржец провел 5 игр и результативными действиями не отметился. Его статистика – здесь.
ЦСКА: новый нападающий важнее
«Зенит»: топ-защитник с паспортом
Равноценный обмен
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
