Гасилин о Германии: «Раз в три недели нужно поднимать баки с мусором из подвала, я три раза не сделал – приехала полиция. И зайцем ездил в трамвае, пока на 300 евро не штрафанули»

Гасилин о Германии: не выставил мусорные баки из подвала – приехала полиция.

Алексей Гасилин вспомнил, как на него вызывали полицию в Германии.

– Вы вспоминали, что клубные доктора «Шальке» ставили ящик пива в раздевалке, разрешали выпивать до литра для восстановления. Это общепринятая практика в Германии?

– Повсеместная. Более того, когда я играл в Португалии, то там даже в день матча люди вино пили за обедом, если игра вечерняя. Там просто стоит вино, и ты вполне можешь выпить бокал. И я не могу, как португальцы, позволить себе такое. Думал: «Вы чего, совсем, что ли?» А немцы после игры по две баночки пива вообще спокойно выпивают.

– Была история, что к вам приехала полиция в Германии, когда вы забыли выставить мусорные баки.

– Это топовая история! Там есть расписание. Раз в три недели каждый житель дома по очереди должен выставлять отсортированный мусор: просто поднять баки из подвала наверх. Это обычно минут пять занимает, сами баки небольшие. И если в графике была написана конкретная дата, когда будут забирать мусор, то баки нужно было выставить днем ранее.

А я не знал этого. И после того, как я третий раз этого не сделал, приехала полиция. Но ничего, проблему решил потом, все полицейским объяснил. Ну и купил конфеты соседям, чтобы извиниться перед ними.

– Случай будто символизирует стереотип о немецкой педантичности.

– Да это вообще классно! Так я и зайцем до базы ездил. От дома шел минут 10 пешком и на трамвае ехал четыре остановки. И там покупаешь билет, чтобы прислонять его к валидатору в трамвае. Я раз‑два прислонил, а потом смотрю: постоянно никого нет. Я и катался без билета до того момента, пока в гражданской форме ко мне не подошли и не штрафанули на 300 евро.

Конечно, неловко было. И это неправильно. Но это юный возраст. Естественно, сейчас так не делаю, – сказал экс-форвард.