Райс о шансах на «Золотой мяч»: «Я просто Дек из Кингстона. Приятно, когда тебя сравнивают с лучшими в мире. Фанаты «Арсенала» ценят то, что я делаю, а раньше меня славили в «Вест Хэме»

Райс о «Золотом мяче»: приятно, когда тебя сравнивают с лучшими в мире.

Деклан Райс доволен тем, что считается одним из претендентов на «Золотой мяч ».

ESPN отмечает, что у британских букмекеров хавбек «Арсенала » котируется пятым – после Килиана Мбаппе, Ламина Ямаля, Харри Кейна и Эрлинга Холанда.

«Я просто Дек из Кингстона.

Слушайте, это подходящая дискуссия для того, чтобы быть ее частью. Фанаты «Арсенала» по-настоящему ценят то, что я делаю в составе команды, а раньше ценили и фанаты «Вест Хэма », они славили меня.

Когда тебя сравнивают с лучшими игроками мира, это приятно, так что пусть это продолжается как можно дольше. Это показывает, что ты хорошо играешь, а тебе хочется играть на самом высоком уровне», – сказал полузащитник в интервью Sky Sports.