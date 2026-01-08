«Ювентус» расторг контракт с Тудором, которого уволил в октябре. Тренер сможет возглавить другой клуб, но не в Серии А

«Ювентус» расторг контракт с Тудором.

«Ювентус» и Игор Тудор официально расторгли контракт, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Уволенный в октябре тренер больше не связан обязательствами с турницами и может подписать контракт с другими зарубежными клубами. Поскольку в текущем сезоне Тудор уже тренировал «Ювентус», он не сможет работать в Серии A.

Контракт тренера был рассчитан до 2027 года.

Напомним, в конце октября «Ювентус » возглавил Лучано Спаллетти.