«Зениту» интересен Данило дос Сантос из «Ботафого». Хавбека могут попытаться подписать летом
«Зениту» интересен полузащитник «Ботафого».
«Зенит» интересуется полузащитником «Ботафого» Данило дос Сантосом.
Как сообщил журналист ESPN Бруно Андраде в эфире передачи Fala a Fonte, петербургский клуб рассматривает 24-летнего игрока в качестве возможной замены Жерсону, который близок к переходу в «Крузейро».
Если «Зенит» попытается подписать Данило, то сделает это летом – перед началом следующего сезона. Отмечается, что сине-бело-голубые также сохраняют интерес к Джону Джону из «Ред Булл Брагантино».
В сезоне-2025 Данило дос Сантос провел 13 матчей в чемпионате Бразилии, отличившись 1 голом и 3 ассистами. Его статистика – здесь.
Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4260 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнее
«Зенит»: топ-защитник с паспортом
Равноценный обмен
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bolavip
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости