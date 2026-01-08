  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зениту» интересен Данило дос Сантос из «Ботафого». Хавбека могут попытаться подписать летом
15

«Зениту» интересен Данило дос Сантос из «Ботафого». Хавбека могут попытаться подписать летом

«Зениту» интересен полузащитник «Ботафого».

«Зенит» интересуется полузащитником «Ботафого» Данило дос Сантосом.

Как сообщил журналист ESPN Бруно Андраде в эфире передачи Fala a Fonte, петербургский клуб рассматривает 24-летнего игрока в качестве возможной замены Жерсону, который близок к переходу в «Крузейро». 

Если «Зенит» попытается подписать Данило, то сделает это летом – перед началом следующего сезона. Отмечается, что сине-бело-голубые также сохраняют интерес к Джону Джону из «Ред Булл Брагантино». 

В сезоне-2025 Данило дос Сантос провел 13 матчей в чемпионате Бразилии, отличившись 1 голом и 3 ассистами. Его статистика – здесь

Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4260 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнееЦСКА
«Зенит»: топ-защитник с паспортомЗенит
Равноценный обменИгорь Дивеев
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bolavip
logoБотафого
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoЗенит
logoДанило дос Сантос
logoДжон Джон
logoРед Булл Брагантино
logoвысшая лига Бразилия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Зырянов о продаже Жерсона: «Зенит» остался в плюсе и получил допактивы: права на игроков из системы «Крузейро» и бонусы за последующие победы клуба. Жерсон отказался от части выплат»
5 минут назад
Сергей Кирьяков: «Никто из наших молодых футболистов не готов играть в топ-лигах Европы – они пока очень сырые. Батраков, Кисляк и Глушенков наиболее близки, может быть»
26 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «Вольфсбург», «Боруссия» Менхенгладбах разгромила «Аугсбург»
38 минут назадLive
Кубок Англии. 3-й раунд. «МЮ» играет с «Брайтоном», «Арсенал» забил 4 гола «Портсмуту» в гостях
33 минуты назадLive
Дивеев об уходе из ЦСКА: «Когда клуб предложил обмен, я понял, что пришло время двигаться дальше и настал момент перемен. Карьера футболиста состоит из сложных решений»
33 минуты назад
Гонду о ЦСКА: «Нравятся игровая идея и то, как все устроено за пределами поля. Об интересе клуба узнал в октябре и ответил положительно, давно за ним слежу»
39 минут назадФото
«Милан» не проигрывает в Серии А с августа – 18 матчей. Команда Аллегри потеряла очки в двух турах подряд
47 минут назад
Перес встретился с представителями фан-клубов «Реала» в Джидде перед финалом Суперкубка Испании: «Благодарю вас за постоянную работу по укреплению мадридизма»
52 минуты назадФото
У «Арсенала» 7 побед и 2 ничьих перед дерби с «Челси»
55 минут назад
Зырянов о трансферах «Зенита»: «Сделки по Жерсону и Лусиано сохраняют наш финансовый баланс. Мы усилимся в будущем, возможно, – работаем над этим»
57 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Франции. 1/16 финала. «Лилль» против «Лиона», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Парижем» в понедельник
2 минуты назад
«Бавария» – «Вольфсбург». 1:1 – Пейчинович забил, у Фишера автогол. Онлайн-трансляция
2 минуты назадLive
Агент Карла Баллак о его словах про «Реал»: «В контексте это высказывание абсолютно безобидно. Общество постоянно указывает, как надо выражать мысли, нам нужна искренность»
9 минут назад
Артета о 4:1 с «Портсмутом» в Кубке Англии: «Мы знали, что соперник навяжет борьбу – нужно было найти способ доминировать. Во втором тайме «Арсенал» сделал то, что должен был»
9 минут назад
Аллегри после ничьих с «Дженоа» и «Фиорентиной»: «Милану» нужно снова начать побеждать. Для выхода в ЛЧ не хватает от 34 до 46 очков»
13 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». 0:1 – Груда открыл счет. Онлайн-трансляция
22 минуты назадLive
Вратарь «Пари НН» Медведев назвал Златана сильнейшим форвардом, против которого играл: «Назову еще Дзюбу, в России точно. Они похожи по стилю игры»
33 минуты назад
«Ты был избранным! Ты должен был бороться… 😂» Круговой цитатой из «Звездных войн» отреагировал на переход Дивеева в «Зенит» из ЦСКА
33 минуты назад
«Милан» вырвал ничью с «Фиорентиной» – 1:1. Нкунку сравнял на 90-й, Ваноли получил красную за споры с судьей
58 минут назад
Ваноли удалили за споры с арбитром в конце 1-го тайма матча с «Миланом»
сегодня, 15:59