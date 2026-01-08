«Зениту» интересен Данило дос Сантос из «Ботафого». Хавбека могут попытаться подписать летом

«Зениту» интересен полузащитник «Ботафого».

«Зенит» интересуется полузащитником «Ботафого » Данило дос Сантосом .

Как сообщил журналист ESPN Бруно Андраде в эфире передачи Fala a Fonte, петербургский клуб рассматривает 24-летнего игрока в качестве возможной замены Жерсону, который близок к переходу в «Крузейро».

Если «Зенит » попытается подписать Данило, то сделает это летом – перед началом следующего сезона. Отмечается, что сине-бело-голубые также сохраняют интерес к Джону Джону из «Ред Булл Брагантино ».

В сезоне-2025 Данило дос Сантос провел 13 матчей в чемпионате Бразилии, отличившись 1 голом и 3 ассистами. Его статистика – здесь .