«Краснодар» подпишет Боселли, «Пари НН» – Кокшарова. Общая сумма сделок – 100 млн рублей (Иван Карпов)

Боселли переходит в «Краснодар», Кокшаров – в «Пари НН».

«Краснодар » и «Пари НН» договорились о переходе двух футболистов.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что к составу «быков» присоединится Хуан Мануэль Боселли , а в Нижний Новгород отправится Александр Кокшаров .

Отмечается, что это не обмен игроками, но сделки взаимосвязаны. Общая сумма трансферов составляет около 100 млн рублей.

Контракт Кокшарова рассчитан на полтора сезона (сыграет 5 матчей – плюс год, сыграет 10 матчей – плюс еще один год). У «Краснодара» будет приоритетное право выкупа нападающего. Отступные в период выступлений «Пари НН » в Мир РПЛ – 500 млн рублей, в Первой лиге – 200 млн.