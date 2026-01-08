  • Спортс
  • «Краснодар» подпишет Боселли, «Пари НН» – Кокшарова. Общая сумма сделок – 100 млн рублей (Иван Карпов)
65

«Краснодар» подпишет Боселли, «Пари НН» – Кокшарова. Общая сумма сделок – 100 млн рублей (Иван Карпов)

Боселли переходит в «Краснодар», Кокшаров – в «Пари НН».

«Краснодар» и «Пари НН» договорились о переходе двух футболистов.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что к составу «быков» присоединится Хуан Мануэль Боселли, а в Нижний Новгород отправится Александр Кокшаров.

Отмечается, что это не обмен игроками, но сделки взаимосвязаны. Общая сумма трансферов составляет около 100 млн рублей.

Контракт Кокшарова рассчитан на полтора сезона (сыграет 5 матчей – плюс год, сыграет 10 матчей – плюс еще один год). У «Краснодара» будет приоритетное право выкупа нападающего. Отступные в период выступлений «Пари НН» в Мир РПЛ – 500 млн рублей, в Первой лиге – 200 млн.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
