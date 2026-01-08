Жирков о работе в «Динамо»: «Гусев позвал меня в тренерский штаб, я согласился»
Юрий Жирков согласился войти в тренерский штаб «Динамо».
Экс-футболист ЦСКА, «Челси» и «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал информацию о том, что ему предложили работу в «Динамо».
«Правда ли, что я вошел в тренерский штаб «Динамо»? Еще руководство ничего не объявило. Но меня Ролан Гусев позвал в тренерский штаб, я согласился», – сказал Жирков.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
