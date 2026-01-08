В «Спартаке» Карпин совмещал бы успешнее, чем в «Динамо», считает Смородская: «С красно-белыми он мог бы бороться за чемпионство в этом сезоне. Там меньше проблем с игроками»

Смородская: со «Спартаком» Карпин мог бы бороться за чемпионство в этом сезоне.

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что главный тренер сборной России Валерий Карпин удачнее совмещал бы должность в «Спартаке », а не «Динамо ».

– В «Спартаке» Карпин совмещал бы успешнее, чем в «Динамо»?

– Думаю, да. Я уже говорила, что в «Динамо» поторопились с увольнением Карпина, там в целом любому тренеру работать сложно будет сейчас.

Не знаю точно, как было бы в «Спартаке», но есть ощущение, что с ними Карпин мог бы бороться за чемпионство в этом сезоне. Там меньше проблем с игроками, и для Карпина не было бы все в новинку», – сказала Смородская.