В «Спартаке» Карпин совмещал бы успешнее, чем в «Динамо», считает Смородская: «С красно-белыми он мог бы бороться за чемпионство в этом сезоне. Там меньше проблем с игроками»
Смородская: со «Спартаком» Карпин мог бы бороться за чемпионство в этом сезоне.
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что главный тренер сборной России Валерий Карпин удачнее совмещал бы должность в «Спартаке», а не «Динамо».
– В «Спартаке» Карпин совмещал бы успешнее, чем в «Динамо»?
– Думаю, да. Я уже говорила, что в «Динамо» поторопились с увольнением Карпина, там в целом любому тренеру работать сложно будет сейчас.
Не знаю точно, как было бы в «Спартаке», но есть ощущение, что с ними Карпин мог бы бороться за чемпионство в этом сезоне. Там меньше проблем с игроками, и для Карпина не было бы все в новинку», – сказала Смородская.
Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4250 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнее
«Зенит»: топ-защитник с паспортом
Равноценный обмен
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
