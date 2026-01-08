«Зенит» продает Жерсона «Крузейро» за 27+3 млн евро (Фабрицио Романо)
Жерсон покидает «Зенит».
Полузащитник «Зенита» Жерсон переходит в «Крузейро».
Петербургский клуб согласился продать полузащитника за 27 млн евро и может получить еще 3 млн в качестве бонусов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Сделка согласована всеми сторонами.
Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года за 25 млн евро. Ранее появлялась информация, что «Зенит» заплатил 15 млн евро Жерсону и его отцу.
В текущем сезоне Мир РПЛ Жерсон провел 12 матчей и забил 1 гол. Статистику 28-летнего бразильца можно найти здесь.
Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4248 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнее
«Зенит»: топ-защитник с паспортом
Равноценный обмен
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
