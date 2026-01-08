«Зенит» продает Жерсона «Крузейро» за 27+3 млн евро (Фабрицио Романо)

Жерсон покидает «Зенит».

Полузащитник «Зенита » Жерсон переходит в «Крузейро ».

Петербургский клуб согласился продать полузащитника за 27 млн евро и может получить еще 3 млн в качестве бонусов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Сделка согласована всеми сторонами.

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года за 25 млн евро. Ранее появлялась информация, что «Зенит» заплатил 15 млн евро Жерсону и его отцу.

В текущем сезоне Мир РПЛ Жерсон провел 12 матчей и забил 1 гол. Статистику 28-летнего бразильца можно найти здесь .