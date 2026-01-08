«Зенит» всегда славился воспитанниками. Возможно, мы снова это увидим». Баранник о сокращении бюджета клуба

Баранник: «Зенит» всегда славился воспитанниками, возможно, мы снова это увидим.

Бывший полузащитник «Зенита » Дмитрий Баранник высказался о возможном сокращении бюджета петербургского клуба.

«Если сокращают бюджет, это всегда сказывается. Когда человеку уменьшают зарплату, он начинает искать другие решения.

То же самое и в футболе – клуб начинает внимательнее смотреть на академию. И вдруг появляются новые ребята: Батраковы, Кисляки и другие футболисты с российским паспортом, которые играют не из-за паспорта, а потому что действительно сильные.

«Зенит» всегда славился своими воспитанниками, и, возможно, мы снова это увидим», – заявил Баранник.