Кудус из «Тоттенхэма» выбыл до конца мартовской паузы на сборные из-за травмы бедра

Мохаммед Кудус пропустит несколько месяцев из-за травмы.

Полузащитник «Тоттенхэма » Мохаммед Кудус выбыл как минимум до окончания мартовской паузы на сборные, сообщает журналист Бен Джейкобс.

«К сожалению, у Мохаммеда более серьезная травма. Сухожилие в квадрицепсе», – сказал главный тренер «шпор» Томас Франк .

В текущем сезоне АПЛ Кудус набрал 8 (2+6) очков в 19 матчах. Его статистика – здесь .