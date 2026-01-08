Кудус из «Тоттенхэма» выбыл до конца мартовской паузы на сборные из-за травмы бедра
Мохаммед Кудус пропустит несколько месяцев из-за травмы.
Полузащитник «Тоттенхэма» Мохаммед Кудус выбыл как минимум до окончания мартовской паузы на сборные, сообщает журналист Бен Джейкобс.
«К сожалению, у Мохаммеда более серьезная травма. Сухожилие в квадрицепсе», – сказал главный тренер «шпор» Томас Франк.
В текущем сезоне АПЛ Кудус набрал 8 (2+6) очков в 19 матчах. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Бена Джейкобса в Х
