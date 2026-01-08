Сульшер и Кэррик не будут работать вместе в «МЮ». Клуб выберет кого-то одного на роль временного тренера (Sky Sports)

Сульшер и Кэррик не будут работать вместе в «Манчестер Юнайтед».

По информации Sky Sports, маловероятно, что Оле-Гуннар Сульшер и Майкл Кэррик будут работать вместе в качестве временных тренеров «Манчестер Юнайтед ».

Скорее всего, клуб выберет кого-то из них и назначит до конца сезона. Сообщается, что руководство не спешит с решением и намерено провести дополнительные переговоры в ближайшие дни.

Вчера манкунианцы сыграли вничью с «Бернли» (2:2) в АПЛ . Командой руководил Даррен Флетчер , он же будет готовить «МЮ» к игре с «Брайтоном» в Кубке Англии 11 января.