  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Игнашевич включил Роналду, Ибрагимовича, Рауля, Тотти и Хески в топ-5 самых сложных соперников: «Криштиану поразил агрессией в штрафной, Франческо – интеллектом и техникой»
26

Игнашевич включил Роналду, Ибрагимовича, Рауля, Тотти и Хески в топ-5 самых сложных соперников: «Криштиану поразил агрессией в штрафной, Франческо – интеллектом и техникой»

Игнашевич назвал пять самых сложных соперников в карьере.

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич назвал пятерку самых сложных нападающих в своей карьере. 

«Во время карьеры я играл против многих топ-форвардов, но особенно запомнилась мне эта пятерка.

Златан Ибрагимович.

Мы часто встречались: трижды в матчах сборных и еще в Лиге чемпионов, когда я играл за ЦСКА, а он за «Интер». Это один из самых сложных нападающих. Помимо силы и ловкости в обращении с мячом, у него невероятные габариты: он высокий и широкоплечий. К нему крайне трудно подобраться. Верховые мячи он принимал на грудь, и я серьезно комплексовал в такие моменты.

Эмил Хески.

Здесь есть сходство с игрой против Ибрагимовича. Мне хватило одной игры на «Уэмбли» за сборную (мы тогда проиграли 0:3), чтобы почувствовать силу английских нападающих при игре на втором этаже. Я, кажется, не выиграл ни одной дуэли в воздухе у Хески. Он идеально подбирал тайминг момента прыжка и скидывал головой мяч точно на ход Оуэну. А как бежал Оуэн, все прекрасно помнят. В том матче он оформил дубль.

Криштиану Роналду.

Поразила не столько его игра в целом, сколько агрессия в штрафной площади. Я опекал Роналду на стандартах, и меня впечатлила его страсть и желание первым добраться до мяча. Он отлично чувствовал момент, когда нужно ускориться, и знал, в какую точку полетит мяч. Чтобы лишить его возможности выпрыгнуть и добраться до мяча, приходилось активно помогать себе руками. После таких эпизодов Роналду надменно на меня смотрел и предъявлял претензии судье. Но против меня пенальти не заработал.

Рауль.

Впервые я сыграл против него в 23-летнем возрасте на «Сантьяго Бернабеу», когда выступал за «Локомотив». В том матче мы сыграли 2:2, хотя пару минут вели 2:1. Это была хорошая школа. Рауль не быстрый и не высокий – здесь сложностей не было, но в одном эпизоде он развернул меня в центре поля так, что я запомнил этот маневр на всю оставшуюся жизнь. Это выглядело как на корриде. Получив передо мной мяч в недодачу, Рауль, внутренней стороной стопы прокинул мне между ног и был таков. Стадион взревел от восторга. А мне только оставалось бежать вслед за Раулем и надеяться на партнеров.

Франческо Тотти.

Он поразил своим высоким футбольным интеллектом и техникой. Мы четыре раза играли против «Ромы» и однажды со сборной Италии. Тотти приклеивался ко мне в позиции форварда и пытался найти короткий путь к воротам. Изучив мои сильные стороны, он уже нырял в глубину поля и оттуда дирижировал атаками своей команды. Он настолько разносторонний игрок, что в конечном итоге все равно будет главной ударной силой в атаке. Будь то игра в штрафной или атака из глубины поля», – написал Игнашевич в блоге БЕТСИТИ на Спортсе’‘

Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4243 голоса
ЦСКА: новый нападающий важнееЦСКА
«Зенит»: топ-защитник с паспортомЗенит
Равноценный обменИгорь Дивеев
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoСпортс
logoСборная России по футболу
logoЛа Лига
logoСборная Англии по футболу
logoЛокомотив
logoЭмил Хески
logoпремьер-лига Россия
рейтинги
logoКриштиану Роналду
logoсерия А Италия
logoЗлатан Ибрагимович
logoСборная Швеции по футболу
logoСергей Игнашевич
logoСборная Португалии по футболу
logoИнтер
logoФранческо Тотти
logoЦСКА
logoРома
logoРеал Мадрид
logoРауль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ребров о проведении тренировок в «Спартаке»: «Ты красиво выставил мячи под упражнение. Игроки разминаются – и кто-нибудь как даст по воротам. А тебе бежать, возвращать мяч назад»
31 декабря 2025, 02:17
Артем Ребров: «На примере «Реала» и Алонсо видим – потерять раздевалку может даже тренер с высочайшей репутацией. В небольших командах игроков можно давить авторитетом. С высокооплачиваемыми не выйдет»
30 декабря 2025, 16:59
Главные новости
Зырянов о продаже Жерсона: «Зенит» остался в плюсе и получил допактивы: права на игроков из системы «Крузейро» и бонусы за последующие победы клуба. Жерсон отказался от части выплат»
4 минуты назад
Сергей Кирьяков: «Никто из наших молодых футболистов не готов играть в топ-лигах Европы – они пока очень сырые. Батраков, Кисляк и Глушенков наиболее близки, может быть»
25 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «Вольфсбург», «Боруссия» Менхенгладбах разгромила «Аугсбург»
37 минут назадLive
Кубок Англии. 3-й раунд. «МЮ» играет с «Брайтоном», «Арсенал» забил 4 гола «Портсмуту» в гостях
32 минуты назадLive
Дивеев об уходе из ЦСКА: «Когда клуб предложил обмен, я понял, что пришло время двигаться дальше и настал момент перемен. Карьера футболиста состоит из сложных решений»
32 минуты назад
Гонду о ЦСКА: «Нравятся игровая идея и то, как все устроено за пределами поля. Об интересе клуба узнал в октябре и ответил положительно, давно за ним слежу»
38 минут назадФото
«Милан» не проигрывает в Серии А с августа – 18 матчей. Команда Аллегри потеряла очки в двух турах подряд
46 минут назад
Перес встретился с представителями фан-клубов «Реала» в Джидде перед финалом Суперкубка Испании: «Благодарю вас за постоянную работу по укреплению мадридизма»
51 минуту назадФото
У «Арсенала» 7 побед и 2 ничьих перед дерби с «Челси»
54 минуты назад
Зырянов о трансферах «Зенита»: «Сделки по Жерсону и Лусиано сохраняют наш финансовый баланс. Мы усилимся в будущем, возможно, – работаем над этим»
56 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Франции. 1/16 финала. «Лилль» против «Лиона», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Парижем» в понедельник
1 минуту назад
«Бавария» – «Вольфсбург». 1:1 – Пейчинович забил, у Фишера автогол. Онлайн-трансляция
1 минуту назадLive
Агент Карла Баллак о его словах про «Реал»: «В контексте это высказывание абсолютно безобидно. Общество постоянно указывает, как надо выражать мысли, нам нужна искренность»
8 минут назад
Артета о 4:1 с «Портсмутом» в Кубке Англии: «Мы знали, что соперник навяжет борьбу – нужно было найти способ доминировать. Во втором тайме «Арсенал» сделал то, что должен был»
8 минут назад
Аллегри после ничьих с «Дженоа» и «Фиорентиной»: «Милану» нужно снова начать побеждать. Для выхода в ЛЧ не хватает от 34 до 46 очков»
12 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». 0:1 – Груда открыл счет. Онлайн-трансляция
21 минуту назадLive
Вратарь «Пари НН» Медведев назвал Златана сильнейшим форвардом, против которого играл: «Назову еще Дзюбу, в России точно. Они похожи по стилю игры»
32 минуты назад
«Ты был избранным! Ты должен был бороться… 😂» Круговой цитатой из «Звездных войн» отреагировал на переход Дивеева в «Зенит» из ЦСКА
32 минуты назад
«Милан» вырвал ничью с «Фиорентиной» – 1:1. Нкунку сравнял на 90-й, Ваноли получил красную за споры с судьей
57 минут назад
Ваноли удалили за споры с арбитром в конце 1-го тайма матча с «Миланом»
сегодня, 15:59