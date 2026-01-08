Спаллетти повздорил с журналистом из-за незабитого Дэвидом пенальти: «Некоторые, словно эксперты, решают, кому бить. Мы отправили не болбоя, а человека, реализовавшего 20 ударов в карьере»

Спаллетти поссорился с журналистом из-за незабитого Дэвидом пенальти.

Главный тренер «Ювентуса » Лучано Спаллетти вступил в дискуссию с журналистом Сандро Сабатини на тему незабитого пенальти Джонатаном Дэвидом , сообщает Football Italia.

В 19-м туре Серии А туринцы разгромили «Сассуоло» (3:0) на выезде, Дэвид забил и отдал голевой пас. В предыдущем матче против «Лечче » (1:1) форвард не реализовал одиннадцатиметровый. Дэвид не должен был исполнять пенальти, однако штатные пенальтисты Мануэль Локателли и Кенан Йылдыз согласились позволить ему пробить.

Спаллетти вновь заговорил об этом эпизоде после победы над «Сассуоло», косвенно упомянув представителей СМИ, которые критиковали Дэвида.

«Некоторые заботятся о своих друзьях в другом месте и пытаются внести путаницу с помощью видеороликов на своих телефонах, нанося всевозможные оскорбления. Почему? Потому что они заботятся о другой команде и друге, который тренирует в другом месте. Они ведут себя как эксперты, которые должны решить, кому бить пенальти.

Вы знаете, что игроки, которые должны были исполнять пенальти, – это Локателли и Йылдыз. А потом вышло так [,что бил Дэвид]. Я рад, что капитан [Локателли] проявил характер и изменил решение, но в следующий раз ему тоже нужно будет сказать мне об этом.

Однако, говорить потом, что здесь хаос, и мы не знаем, кто исполняет пенальти... Мы не отправили бить болбоя. Это был человек, который реализовал более 20 из 25-26 пенальти за свою карьеру. Вся эта суматоха было устроена намеренно, чтобы посеять здесь смятение. Но им будет нелегко найти для этого почву», – заявил Спаллетти.

