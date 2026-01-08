«Арука» помогла найти хозяев брошенной собаке, найденной на клубной базе с переохлаждением. Оставление животных в Португалии считается преступлением
Португальская «Арука» помогла найти хозяев бездомной собаке, найденной на клубной базе.
Пресс-служба клуба сообщила, что животное нашли на территории клубной базы во вторник, 6 января.
«На тренировочной базе клуба была обнаружена брошенная собака, находящаяся в состоянии переохлаждения. Ее незамедлительно забрали, ветеринары оказали ей медицинскую помощь, микрочипа не обнаружено. В Португалии оставление животных с 2014 года считается преступлением.
В период низких температур здоровье животных требует усиленного внимания. Будучи обнаруженным в ослабленном состоянии, теперь [собака] живет в новом доме и с новой надеждой на борьбу с оставлением животных, которая касается нас всех», – говорится в сообщении «Аруки» в соцсетях.
Фото: x.com/OficialFCArouca