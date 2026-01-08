Агент Чернова о возвращении в «Спартак»: «Встреча с Кахигао пока не состоялась. У Никиты контракт с «Крыльями», сборы он начнет с самарцами»

Агент Чернова: встречи со «Спартаком» пока не было, сборы он начнет с «Крыльями».

Агент Никиты Чернова Владимир Кузьмичев высказался о перспективах игрока в «Спартаке».

29-летний защитник выступает за «Крылья Советов » на правах аренды. Действующее соглашение рассчитано до 30 июня.

«По не зависящим от нас причинам встреча с Кахигао пока не состоялась. Надеюсь, это было связано с тем, что спортивный директор «Спартака » решал вопрос с новым главным тренером. Для него это была приоритетная задача.

Надеюсь, в ближайшее время мы встретимся и переговорим. У Никиты Чернова контракт с «Крыльями Советов», поэтому сборы он начнет вместе с самарским клубом», – сказал Кузьмичев.