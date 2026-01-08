«Оренбург» объявил об уходе Зотова и Чичинадзе

«Оренбург» расторг контракты с двумя защитниками.

«Оренбург » объявил об уходе Георгия Зотова и Анри Чичинадзе .

Клуб договорился о досрочном расторжении контрактов с защитниками.

Зотов выступал за «Оренбург» с лета 2024 года и провел в составе клуба 45 матчей. В нынешнем сезоне защитник выходил на поле в 6 матчах Мир РПЛ .

Чичинадзе в нынешнем сезоне провел за «Оренбург» 15 матчей в чемпионате России, в которых получил три желтых карточки.