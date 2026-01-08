«Оренбург» объявил об уходе Зотова и Чичинадзе
«Оренбург» расторг контракты с двумя защитниками.
«Оренбург» объявил об уходе Георгия Зотова и Анри Чичинадзе.
Клуб договорился о досрочном расторжении контрактов с защитниками.
Зотов выступал за «Оренбург» с лета 2024 года и провел в составе клуба 45 матчей. В нынешнем сезоне защитник выходил на поле в 6 матчах Мир РПЛ.
Чичинадзе в нынешнем сезоне провел за «Оренбург» 15 матчей в чемпионате России, в которых получил три желтых карточки.
ЦСКА: новый нападающий важнее
«Зенит»: топ-защитник с паспортом
Равноценный обмен
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Оренбурга»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости