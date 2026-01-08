  • Спортс
  • Оуэн о 32-летнем Кейне: «Он по-прежнему невероятный игрок, но покупать его сейчас – мертвые деньги, на сколько лет вы рассчитываете? Один год, два, три, четыре?»
Оуэн о 32-летнем Кейне: «Он по-прежнему невероятный игрок, но покупать его сейчас – мертвые деньги, на сколько лет вы рассчитываете? Один год, два, три, четыре?»

Оуэн о Кейне: он невероятный игрок, но при трансфере надо учитывать возраст.

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед», «Реала» и других клубов Майкл Оуэн порассуждал о будущем нападающего «Баварии» Харри Кейна. Действующий контракт 32-летнего англичанина рассчитан до 30 июня 2027 года.

«У тебя могут быть самые лучшие планы в карьере, в жизни, но все зависит от того, кому ты нужен, кто хочет тебя, должен быть идеальный момент. Это совокупность разных вещей одновременно – твой возраст, все эти аспекты.

Если бы вы спросили Харри Кейна восемь лет назад: «Как ты думаешь, ты окажешься в «Баварии»? Он, вероятно, ответил бы «нет». Может быть, «Манчестер Юнайтед», может быть, «Манчестер Сити», может быть, даже «Реал Мадрид» или «Барселона», но я бы не подумал, что «Бавария» вошла бы в его топ команд, в которых он мечтал бы играть.

Тем не менее, «Манчестер Юнайтед» в то время действительно испытывал трудности, хотел ли он перейти в клуб, который, судя по всему, не собирался много выигрывать? Я не знаю, были ли у них деньги. «Манчестер Сити» только что купил [Эрлинга] Холанда. [Килиан] Мбаппе подписывал контракт с мадридским «Реалом», [Роберт] Левандовски в «Барселоне». Это был неудачный момент.

Проблема с Харри Кейном сейчас в том, что он по-прежнему невероятный игрок, но, если вы захотите купить его, это будут мертвые деньги. Вы покупаете здесь и сейчас, но на сколько лет вы рассчитываете? Один год, два, три, четыре? Я не знаю. Хотя кто знает, он явно не проявляет никаких признаков старения», – сказал Оуэн.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Goal
