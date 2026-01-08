Массимилиано Аллегри: «Модрич сразу извиняется, ошибаясь в передаче, как перед Лофтус-Чиком в матче с «Кальяри». Прекрасный пример для молодежи, как нужно подходить к работе»

Аллегри: Модрич сразу извиняется, если ошибается в передаче.

Главный тренер «Милана » Массимилиано Аллегри назвал Луку Модрича примером для молодых футболистов.

«Технические навыки Модрича не удивляют, он необыкновенный. Он страстно любит футбол и очень скромен.

Меня забавляет, что каждый раз, ошибаясь в передаче, он сердится и сразу же извиняется. В матче с «Кальяри » он отдал неточный пас на Лофтус-Чика в сложной ситуации и разозлился на себя.

Прекрасный пример, особенно для молодежи. Он показывает страсть и любовь, с которой молодым игрокам нужно подходить к своей работе. Именно это имеет решающее значение в трудный момент – важно, чтобы игроки были сосредоточены», – сказал Аллегри.