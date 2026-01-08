Массимилиано Аллегри: «Модрич сразу извиняется, ошибаясь в передаче, как перед Лофтус-Чиком в матче с «Кальяри». Прекрасный пример для молодежи, как нужно подходить к работе»
Аллегри: Модрич сразу извиняется, если ошибается в передаче.
Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри назвал Луку Модрича примером для молодых футболистов.
«Технические навыки Модрича не удивляют, он необыкновенный. Он страстно любит футбол и очень скромен.
Меня забавляет, что каждый раз, ошибаясь в передаче, он сердится и сразу же извиняется. В матче с «Кальяри» он отдал неточный пас на Лофтус-Чика в сложной ситуации и разозлился на себя.
Прекрасный пример, особенно для молодежи. Он показывает страсть и любовь, с которой молодым игрокам нужно подходить к своей работе. Именно это имеет решающее значение в трудный момент – важно, чтобы игроки были сосредоточены», – сказал Аллегри.
Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4228 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнее
«Зенит»: топ-защитник с паспортом
Равноценный обмен
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Planeta Milan
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости