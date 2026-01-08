  • Спортс
  • «Рома» близка к аренде Распадори у «Атлетико» за 1,5 млн евро с правом выкупа за 20-23 млн. С форвардом согласовывают детали контракта
«Рома» близка к аренде Распадори у «Атлетико» за 1,5 млн евро с правом выкупа за 20-23 млн. С форвардом согласовывают детали контракта

Джакомо Распадори близок к переходу в «Рому».

«Рома» близка к аренде Джакомо Распадори у «Атлетико» с правом выкупа.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что римляне согласовали условия личного контракта с 25-летним форвардом. Ранее «Рома» и «Атлетико» согласовали аренду Распадори за 1,5 млн евро с опцией выкупа за 20-23 млн евро.

Распадори перешел в «Атлетико» из «Наполи» в августе за 22+4 млн евро, подписав 5-летний контракт. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
