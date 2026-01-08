  • Спортс
  Йорк об «МЮ»: «Клуб становится посмешищем, полный бардак. Болельщики и игроки недовольны. Раньше команду признавали во всем мире, сейчас мне тяжело это выносить»
Йорк об «МЮ»: «Клуб становится посмешищем, полный бардак. Болельщики и игроки недовольны. Раньше команду признавали во всем мире, сейчас мне тяжело это выносить»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк резко высказался о ситуации в клубе.

На прошлой неделе манкунианцы уволили Рубена Аморима. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Даррен Флетчер.

«Это нехорошо, и я думаю, что доказательства очевидны. Рассуждая о «Манчестер Юнайтед» в последние 10 лет, вы говорили об организации... На данный момент, похоже, все идет не так, потому что это просто своего рода падение, так сказать...

«Юнайтед», как вы упомянули, становится посмешищем во многих аспектах. И это продолжается просто из-за того, что происходит в футбольном клубе. Они играют не в тот футбол, с которым ассоциируется «Юнайтед». Болельщики недовольны, игроки недовольны. На данный момент все выглядит как полный бардак.

Знаете, трудно смотреть на происходящее сейчас, будучи человеком, когда-то представляющим эту организацию, которая получила признание во всем мире, и зная, что столько фантастических игроков прошли через этот клуб. Это тяжело выносить, я должен быть честен с вами.

И когда как игрок смотришь на ситуацию сейчас, даже с учетом того, что мы знаем Флетчера и Джонни Эванса, думаешь о том, где «Юнайтед» находится на данный момент, и это выглядит не очень хорошо», – сказал Йорк.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер beIN SPORTS
