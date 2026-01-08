  • Спортс
  • Слот о шансах «Ливерпуля» на чемпионство: «Это последнее, о чем сейчас нужно говорить, – бороться с «Арсеналом» будет тяжело. Мы сосредоточены на попадании в топ-4 или топ-5»
23

Слот о шансах «Ливерпуля» на чемпионство: «Это последнее, о чем сейчас нужно говорить, – бороться с «Арсеналом» будет тяжело. Мы сосредоточены на попадании в топ-4 или топ-5»

Арне Слот: чемпионская гонка – последнее, о чем «Ливерпулю» сейчас нужно думать.

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот считает, что команде будет тяжело бороться с «Арсеналом» за чемпионство.

Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом» на выезде в рамках 21-го тура АПЛ – игра начнется в 23:00 по московскому времени. Команда Микеля Артеты лидирует в таблице с 48 очками, мерсисайдцы идут четвертыми с отставанием на 14 очков.

«Всегда неприятно говорить, что борьба за чемпионство завершена – в футболе может произойти все, что угодно. Но чемпионская гонка – это последнее, о чем нам следует говорить в данный момент. Мы знаем, что из-за нашего положения в таблице нам очень сложно конкурировать с «Арсеналом» за титул.

Сейчас мы главным образом сосредоточены на том, чтобы занять место в первой четверке или пятерке и попасть в Лигу чемпионов. И на всем остальном, за что мы все еще можем бороться, – Лига чемпионов, Кубок Англии.

Если случится что-то неожиданное, чего, вероятно, не случалось никогда прежде, то мы постараемся быть готовыми к этому. Но я подхожу к матчу с «Арсеналом» не с мыслями о чемпионской гонке. Мы едем к «Арсеналу» с мыслями о победе в матче против очень сильной команды», – сказал Слот.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoАрне Слот
logoКубок Англии
logoАрсенал
logoЛига чемпионов УЕФА
