«ЦСКА и «Локомотив» могут все грамотно выстроить, а «Спартак» от одного к другому шарахается. Каждый год направление меняется – непонятно». Тренер костромского «Спартака» о москвичах

Евгений Таранухин: непонятно, почему в «Спартаке» шарахаются от одного к другому.

Воспитанник «Спартака » Евгений Таранухин признался, что не понимает политику руководства клуба.

– Вам как спартаковскому воспитаннику становится больно, когда видите результаты нынешнего «Спартака»?

– Не могу понять, почему так все происходит. Почему никак не могут все систематизировать. Хотя, казалось бы, философия клуба уже есть. Копните просто 30 лет назад – все есть. Почему нельзя выбрать одно узнаваемое спартаковское направление и по нему идти? А тут каждый год оно меняется. Это непонятно.

Недоумение присутствует: почему ЦСКА может грамотно все выстроить и столько лет добиваться результата, или почему на данный момент «Локомотиву » удается все грамотно выстроить? Но в «Спартаке» постоянно от одного к другому шарахаются.

– Есть ли у вас профессиональная мечта когда‑нибудь возглавить московский «Спартак»?

– У меня есть мечта возглавить хорошую команду в Премьер‑лиге. Хотя «Спартак» все равно остается в душе. Конечно, хочется поработать в РПЛ , буду стараться и стремиться к этому, – сказал Таранухин, возглавляющий «Спартак» из Костромы.