Моуринью о вылете «Бенфики» из Кубка лиги: «Я желаю игрокам, чтобы они не спали, а размышляли, как и я. Потом мы сможем начать общаться. В раздевалке был монолог, а я предпочитаю диалог»

Моуринью после вылета из Кубка от «Браги»: желаю игрокам не спать, а размышлять.

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о вылете команды из Кубка португальской лиги.

Лиссабонцы уступили «Браге» (1:3) в полуфинале и закончили выступление в турнире.

«Мы думали сыграть в финале, но мы не едем домой, а едем в Сейшал (город на острове Мадейра – Спортс’‘). Игроки проведут ночь в Сейшале, а завтра и послезавтра предстоит работа. Но в субботу матча нет. Поскольку в субботу финала не будет, наш следующий матч состоится против «Порту» [в Кубке Португалии] в следующую среду.

Я желаю игрокам, чтобы они не спали, а размышляли, так же, как и я. А потом мы сможем начать общаться, чего не было в раздевалке.

В раздевалке был монолог, а бесконечные монологи мне не подходят, я предпочитаю диалог. Мы собираемся обсудить с игроками различия между первым и вторым таймами и наилучшим образом подготовиться к матчу против «Порту».

Но давайте двигаться вперед с убеждением, что мы можем победить», – сказал Моуринью на пресс-конференции после игры.